Войти
Lenta.ru

В США заявили о нереальности российского МиГ-41

673
0
0
Источник изображения: Фото: Сырица Михаил / «Коммерсантъ»

Маловероятно, что российский истребитель пятого поколения, над которым работают в конструкторском бюро (КБ) «МиГ» (находится в процессе слияния с «Сухим»), совершит первый полет к 2025 году, заявили в американском издании The National Interest.

«Реален ли российский секретный истребитель-невидимка МиГ-41?» — задаются вопросом в издании, сомневаясь, что данный самолет заменит МиГ-31 даже к концу текущего десятилетия.

Журнал пишет, что сообщения о начале работ «МиГ» над созданием истребителя пятого поколения стали появляться несколько лет назад. Издание отмечает, что, согласно планам КБ и сообщениям прессы, новый самолет будет малозаметным и способным развивать скорость, близкую к гиперзвуковой.

«Российский аэрокосмический сектор может быть просто занят множеством других проектов, включая разработку [действующего российского истребителя пятого поколения] Су-57 и модернизацию стареющих бомбардировщиков», — пишет журнал.

В феврале военный эксперт Петр Бутовский на страницах американского журнала Aviation Week & Space Technology заявил, что Россия не способна самостоятельно создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), известный как МиГ-41.

Таким образом эксперт прокомментировал январское заявление «Ростеха» о запуске процесса разработки истребителя-перехватчика нового поколения.

В декабре 2017 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Бондарев сказал, что МиГ-41 сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами и будет самой быстрой в мире машиной этого класса.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
МиГ-31
ПАК ФА
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
13.07.2020
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
12.05.2020
"Совершенно другое": в России испытали гиперзвуковую ракету
24.08.2018
В США признали "напарника" Су-57
20.11.2013
Курсом здравого смысла
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)