В США не подтвердили возможную отправку военных кораблей в Черное море

Пентагон не подтвердил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море. Об этом министерство обороны США сообщило в четверг, 8 апреля.

«Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться (по данному вопросу. — Ред.)», — сообщили в пресс-службе Европейского командования (ЮКОМ) ВС США в ответ на просьбу ТАСС подтвердить и прокомментировать соответствующую информацию CNN.

Ранее в этот день телеканал со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что США рассматривают возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море для демонстрации Украине своей поддержки.

По словам собеседника телеканала, развертывание дополнительных боевых кораблей якобы станет для Москвы «особым сигналом» о том, что Вашингтон «внимательно следит» за ситуацией вблизи границ Украины.

Накануне в МИД РФ обвинил НАТО в наращивании активности на Украине и в Черном море. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на то, что при этом ведется агрессивная информационная кампания, развязанная Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности в Донбассе

Ранее, 6 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что путь к завершению конфликта в Донбассе лежит через вступление Украины в Североатлантический альянс. Он отметил, что «НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе». Кроме того, Зеленский добавил, что вступление Украины в НАТО станет «настоящим сигналом для РФ».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО для урегулирования ситуации в Донбассе вряд ли поможет стране справиться с проблемой. Он также подчеркнул, что это может усугубить ситуацию.

На следующий день, 7 апреля, в НАТО заявили, что Украина пока не рассматривается как участник альянса и Киеву нужно провести сначала внутренние реформы.