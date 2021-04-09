Войти
Известия.ru

В США не подтвердили возможную отправку военных кораблей в Черное море

64
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Navy

Пентагон не подтвердил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море. Об этом министерство обороны США сообщило в четверг, 8 апреля.

«Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться (по данному вопросу. — Ред.)», — сообщили в пресс-службе Европейского командования (ЮКОМ) ВС США в ответ на просьбу ТАСС подтвердить и прокомментировать соответствующую информацию CNN.

Ранее в этот день телеканал со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что США рассматривают возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море для демонстрации Украине своей поддержки.

По словам собеседника телеканала, развертывание дополнительных боевых кораблей якобы станет для Москвы «особым сигналом» о том, что Вашингтон «внимательно следит» за ситуацией вблизи границ Украины.

Накануне в МИД РФ обвинил НАТО в наращивании активности на Украине и в Черном море. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на то, что при этом ведется агрессивная информационная кампания, развязанная Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности в Донбассе

Ранее, 6 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что путь к завершению конфликта в Донбассе лежит через вступление Украины в Североатлантический альянс. Он отметил, что «НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе». Кроме того, Зеленский добавил, что вступление Украины в НАТО станет «настоящим сигналом для РФ».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО для урегулирования ситуации в Донбассе вряд ли поможет стране справиться с проблемой. Он также подчеркнул, что это может усугубить ситуацию.

На следующий день, 7 апреля, в НАТО заявили, что Украина пока не рассматривается как участник альянса и Киеву нужно провести сначала внутренние реформы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
19.03.2021
Минобороны РФ: Украина и НАТО планируют восемь крупных учений вблизи Крыма
30.12.2020
Сенатор Бондарев: СНВ-3 все равно придется менять из-за технического прорыва ряда стран
23.01.2019
Игра маневров: что означает появление кораблей США на Балтике
28.04.2016
Черноморский прицел НАТО: турецкий Patriot ищет украинские детали
12.01.2016
"Укроборонпром" планирует переход на стандарты НАТО к 2020г
12.02.2013
«Морской старт» идет ко дну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 22:04
  • 30
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 21:59
  • 89
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 11.04 18:35
  • 4
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)
  • 11.04 04:46
  • 1
Козак: Москва будет вынуждена встать на защиту граждан РФ в Донбассе, если там случится вторая Сребреница
  • 11.04 04:43
  • 6
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 11.04 04:40
  • 5
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 11.04 02:14
  • 1
США разместят ударное вооружение в космосе под предлогом борьбы с гиперзвуком
  • 10.04 17:26
  • 4
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 10.04 13:26
  • 15
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 10.04 05:31
  • 6
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 09.04 21:08
  • 3
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 09.04 16:02
  • 2
РСПП не выявила частных компаний, злостно уклоняющихся от выполнения ГОЗ, чаще речь идет о нарушении сроков - Шохин
  • 09.04 15:08
  • 1
Артиллерийские и десантные катера Каспия перебросят в Черное море