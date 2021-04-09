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Производитель РД-180 назвал Маска раздражителем

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Игорь Арбузов
Игорь Арбузов.
Источник изображения: Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» Игорь Арбузов в интервью РИА Новости высказался о главе компании SpaceX Илоне Маске.

Руководитель назвал американца конкурентом, к которому относится «с уважением».

«На самом деле, он хороший раздражитель не только для нас, но и для американского рынка. При нем пошел новый виток именно коммерческого использования многоразовости. И очевиден результат серьезного прорыва», — сказал гендиректор предприятия, производящего ракетные двигатели РД-180.

Арбузов добавил, что «никаких особых суперинновационных решений» в двигателях SpaceX нет.

Глава НПО «Энергомаш» отказался сравнивать российский двигатель РД-0169 и американские Raptor и BE-4. «Время покажет, кто создаст более совершенную конструкцию», — заявил Арбузов.

В декабре 2020 года в публикации издания The Drive заявлялось, что испытание прототипа космического корабля SpaceX Starship может быть свидетельством революции в современной космонавтике. Тогда в ходе испытательного полета прототип космического корабля Starship восьмой версии (SN8) поднялся на высоту 12 километров, совершил посадку, после чего взорвался. В воздухе изделие находилось 6 минут 40 секунд.


Иван Потапов

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Страны
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Продукция
BE-4
РД-180
Компании
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Энергомаш им. Глушко
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Илон Маск
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2020-й год
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