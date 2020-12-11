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В США заявили о революции в космонавтике

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Источник изображения: Фото: Gene Blevins / Reuters

Испытание прототипа космического корабля Starship американской компании Space может быть свидетельством революции в современной космонавтике, заявили в The Drive.

«Сегодняшнее огневое испытание свидетельствует о том, что американская космическая программа может быть на пороге революции, невиданной почти полвека. Цели [главы компании SpaceX Илона] Маска чрезвычайно амбициозны, но реализация работающего Starship в любой из возможностей означала бы огромный скачок в доступностих космических полетов», — пишет американское издание.

Согласно РИА Новости, руководитель Института космической политики Иван Моисеев уверен, что «Starship — это прием, который никак не относится к реальному проектированию и строительству космических кораблей». По его мнению, подобные изделия не строятся, как у «Незнайки на Луне», в чистом поле.

В ходе испытательного полета прототип космического корабля Starship восьмой версии (SN8) поднялся на высоту 12 километров, совершил посадку, после чего взорвался. В воздухе изделие находилось 40 секунд.

В сентябре Маск опубликовал в Twitter фото Starship SN8, получившего хвостовое оперение. Тогда же инженер сообщил, что закрылки издения теперь напрямую приводятся в движение электродвигателями с коробкой передач, то есть без гидравлики. По словам Маска, Starship SN8 должен подняться в воздух на высоту 15 километров.

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы Big Falcon Rocket (BFR). Вторая ступень получит шесть двигателей Raptor, первая — 31. Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в первой половине следующего десятилетия.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Луна
Марс
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