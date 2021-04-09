В США заявили, что Пентагон не достиг цели повышения боеготовности войск

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Боеготовность американских войск повысилась за время с 2017 по 2019 финансовый год лишь в наземной сфере, но в целом Пентагон не достиг целей в повышении боеготовности, следует из доклада контрольно-бюджетного управления американского конгресса (GAO).

Согласно докладу, доступному на сайте GAO, в этот период "боеготовность повысилась в наземной сфере и снизилась в морской", изменения уровня готовности в воздушной, космической и кибернетической сферах оказались "неоднозначными".

По оценкам управления, повышение боеготовности в упомянутых сферах "не соответствовало" поставленным целям.

Отмечается, что американское минобороны определило "широкий спектр вызовов", с которыми оно сталкивается на пути повышения боеготовности в каждой из пяти сфер. К примеру, ВМС назвали основным вызовом ограниченные возможности техобслуживания кораблей на частных и федеральных верфях.

В министерстве обороны США согласились с выводами авторов доклада.