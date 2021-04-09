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Россия отправит США последние РД-180

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Источник изображения: Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Россия отправит США последние ракетные двигатели РД-180, сообщил РИА Новости генеральный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» Игорь Арбузов.

«Эти двигатели лежат готовые, но пандемия коронавируса не дает нам возможности вывезти их в США. Поставим их в этом году. Они последние по действующему контракту», — заявил руководитель.

Агентство, ссылаясь на сайт госзакупок, напоминает, что в текущем году США получат шесть силовых агрегатов РД-180.

В июле 2020 года компания Blue Origin поставила альянсу United Launch Alliance (ULA) первый ракетный двигатель BE-4, который является не серийным, а предназначен для испытаний.

В январе 2018 года генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов заявил, что более половины выручки предприятия формируется из поставок в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. Ракета Vulcan с американскими BE-4 должна заменить носитель Atlas 5 с российским РД-180.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
BE-4
РД-180
Компании
Blue Origin
Lockheed-Martin
ULA
Проекты
2020-й год
Vulcan РН
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