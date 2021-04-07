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ВВС США провалили испытания гиперзвукового оружия

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Источник изображения: Изображение: Lockheed Martin

Военно-воздушные силы (ВВС) США сообщили, что 5 апреля потерпели неудачу в испытании гиперзвукового оружия, передает Defense News.

Сообщается, что самолет B-52 Stratofortress попытался запустить крылатую ракету ARRW, однако она «не смогла завершить свою последовательность запуска», и бомбардировщик вернулся на базу у побережья в Калифорнии.

Теперь ВВС США планируют изучить причины провала, внести изменения и попытаться снова ее запустить.

«Хотя неудачный запуск и разочаровал, испытание предоставило бесценную информацию, из которой можно извлечь уроки и продолжить работу. Для этого мы и проводим испытания», — заявил руководитель программы управления вооружений ВВС США Хит Коллинз.

Издание пишет, что, помимо демонстрации безопасного отделения крылатой ракеты ARRW от B-52, во время испытаний 5 апреля предполагалось оценить характеристики ракеты на рабочих скоростях посредством фазы зажигания и разгона, а также смоделировать отделение ускорителя с планера.

Ранее в США назвали лучшее оружие России. Среди них, по мнению американского журнала The National Interest, танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.


Алекса Аксакова

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Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Армата
ПАК ФА
С-400 Триумф
Т-90 "Владимир"
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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