В США предрекли вторжение России

Среди сценариев войн будущего Военно-воздушные силы (ВВС) США предрекают возможность вторжения России в воздушное пространство Соединенных Штатов, приводит Air Force Times соответствующее заявление подполковника ВВС Майкла Бойера.

В публикации издания отмечается, что в мае должны состояться 12-дневные учения Northern Edge, проводимые раз в два года, в ходе которых «десять тысяч военнослужащих высадятся в северном регионе, чтобы потренироваться, как американские военные могут отреагировать в случае, если ситуация в Арктике достигнет точки кипения».

Air Force Times пишет, что совместные учения армии, Военно-морских сил (ВМС) и Корпуса морской пехоты (КМП) США в Тихом океане возглавят ВВС.

Издание приводит заявление главы Северного командования Соединенных Штатов, генерала Глена Ванхерка, согласно которому в 2020-м российские военные самолеты приближались к воздушному пространству США со стороны Аляски чаще, чем это было в любой из годов после окончания Холодной войны.

В марте в публикации американского журнала The National Interest обозреватель Себастьен Роблин, обосновывая, в частности, потенциальную необходимость «физической оккупации» российского региона, заявил, что усиление Россией сухопутной защиты Калининградской области ставит НАТО перед «смертельной дилеммой».

Иван Потапов