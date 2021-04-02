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В США обосновали необходимость «физической оккупации» Калининградской области

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Учения Балийского флота в Калининградской области
Учения Балийского флота в Калининградской области.
Источник изображения: Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Усиление Россией сухопутной защиты Калининградской области ставит НАТО перед «смертельной дилеммой», заявляет на страницах американского журнала The National Interest обозреватель Себастьен Роблин, обосновывая, в частности, потенциальную необходимость «физической оккупации» российского региона.

Согласно изданию, увеличение присутствия российских военных в регионе «создает серьезные операционные дилеммы для альянса в случае конфликта», поскольку ракетный огонь из Калининградской области будет препятствовать «передвижению воздушных, морских и сухопутных сил [НАТО] через Польшу и Балтийское море».

«Масштабы этих угроз означают, что НАТО будет вынуждена направить значительные средства на их нейтрализацию — либо путем сдерживания калининградского гарнизона и подавления мобильных ракетных установок, артиллерии, самолетов, датчиков и систем радиоэлектронной борьбы внутри эксклава, либо попеременно направляя войска на его осаду и физическую оккупацию», — говорится в публикации.

Среди оружия, которое, как уверены в журнале, может представлять угрозу для альянса, называются, в частности, дизель-электрические подводные лодки, ракетные и противолодочные корветы и большие десантные корабли, а также оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М», противокорабельные ракетные комплексы (ПКРК) «Бал» и «Бастион-П», системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1», береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион», бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27 и С-30СМ, вертолеты Ка-27М и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Форпост».

В феврале «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что на базе 79-й отдельной мотострелковой бригады планируется сформировать полк, который усилит сухопутную защиту Калининградской области. Местом дислокации данного полка был назван город Советск. Согласно газете, полк вместе с рядом других частей войдет в состав мотострелковой дивизии. По мнению военного историка Дмитрия Болтенкова, «в итоге сделают так, что часть российских войск будет ориентирована на Польшу, а другая — на Литву».


Иван Потапов

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