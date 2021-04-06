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ТАСС

Гражданские служащие ВС РФ, привлекаемые к борьбе с терроризмом, смогут получить госзащиту

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Поправки вносятся в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, гражданских госслужащих Вооруженных сил РФ, участвовавших в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносятся в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".

Документ устанавливает, что меры безопасности в отношении военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных сил РФ, принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом, а также в отношении их близких родственников осуществляются специальным подразделением органа внешней разведки Министерства обороны РФ.

Как ранее пояснил зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин, цель нововведения заключается в усилении правовой защищенности федеральных государственных гражданских служащих, которые функционально в ряде случаев привлекаются к участию в борьбе с терроризмом и выполнению специальных операций, но правовая защищенность которых несколько ниже.

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