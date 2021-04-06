Ракетные комплексы "Бастион" "уничтожили" отряд кораблей условного противника в ходе учений на Балтике

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Задачи по уничтожению отряда боевых кораблей условного противника отработали на учениях расчёты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион", сообщил в понедельник Балтийский флот (БФ).

"В качестве отряда боевых кораблей условного противника выступили корветы Балтийского флота "Сообразительный" и "Стерегущий" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", - сказано в сообщении.

Расчёты БРК выполнили по надводным целям электронные пуски противокорабельных ракет, информирует штаб БФ. По его данным, учения - плановые.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение) разработан в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России. Дальность полёта ракеты "Оникс" БРК "Бастион" составляет до 500 км.