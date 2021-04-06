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Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая

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Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: Фото: Erin Scott / Reuters

Американское издание Foreign Policy предупредило, что администрации президента США Джо Байдена необходимо избегать «подозрительных» международных договоров по космосу, чтобы не попасть в «ловушку» России и Китая.

Как полагают авторы публикации, Москва и Пекин «занимаются разработкой и размещением как наземного, так и размещаемого в космосе оружия для борьбы со спутниками», в то же время подталкивая Вашингтон к соглашениям о запрете подобного вооружения.

Издание также обратило внимание на представленный Россией и Китаем в ООН Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. По мнению автора статьи, документ защитит размещенное на орбите оружие и одновременно попытается связать руки Вашингтону.

Китай уже разработал установки, способные сбивать вражеские спутники, а Россия протестировала вооружение, которое сможет уничтожать околоземные аппараты стран НАТО, отмечается в материале.

Ранее в марте командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения у Вашингтона. По его словам, один из российских спутников способен уничтожать спутники США на околоземной орбите.


Лия Михайлова

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
06.04.2021 18:11
дедушко старый, дедушке все равно :)))

ИМХО китайцы все щас устроют, просто банально дадут этому мафиозному маразматику любимую вещь: МНОГО ДЕНЕГ ДОЛЛЯРОВ ПРИЧЕМ
сынку его поди опять на кокс и шлюх не хватает
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