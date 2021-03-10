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США обеспокоились возможностями России в космосе

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Источник изображения: Фото: Reuters

Возможности, которыми располагают в космическом пространстве Россия и Китай, вызывают опасения у Вашингтона. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью газете The New York Times.

По его словам, противники понимают, какое значение имеет использование космических систем для США, поэтому развивают технологии, чтобы лишить американцев доступа к ним. «Подумайте о лазерах, которые могут ослепить или нарушить работу наших систем», — отметил Реймонд.

Он добавил, что Москва и Пекин владеют лазерными установками различной мощности, которые с Земли могут уничтожить или повредить американские спутники. Помимо этого страны располагают противоспутниковыми ракетами и другими системами. Так, по его данным, Москва якобы применяла спутник, предназначенный для уничтожения спутников США на низкой околоземной орбите. Китай тоже имеет спутник, у которого есть «роботизированная рука» для воздействия на другие аппараты.

«У обоих государств есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. Все эти угрозы имеются на данный момент. Мы говорим не о том, что произойдет в будущем», — подытожил генерал.

В декабре 2020-го директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия не является «ответственной космической державой». По его словам, Россия, в особенности в последнее время, вела себя в космическом пространстве угрожающе и провокационно, что создавало потенциально опасную ситуацию.


Кира Александрова

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
2020-й год
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