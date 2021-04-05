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Техкульт

Аппарат Solar Orbiter смог приблизиться к Солнцу благодаря покрытию из размолотых костей

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Solar Orbiter

Совместная разработка НАСА и ЕКА, космический аппарат для изучения солнца Solar Orbiter, запущенный в феврале прошлого года, совершил свой первый подлет к звезде. В соответствии с программой миссии он будет приближаться к светилу каждые шесть месяцев.

Столь опасное путешествие стало возможным благодаря специальному покрытию из измельченных костей – SolarBlack. Дело в том, что кости – это мощный щит против губительного космического излучения. Совершающий полет к Солнцу Solar Orbiter испытывает воздействие космического излучения, уровень которого в 13 раз выше того, что достигает Земли. К этому необходимо добавить запредельную температуру, при которой плавится металл. В этих условиях к покрытию космического аппарата предъявляются особые требования. SolarBlack разработала биотехнологическая компания ENBIO, ранее уже занимавшаяся синтетическими костными покрытиями для зубных имплантов. Проблема состояла в том, что обычные костные покрытия под воздействием высоких температур обугливаются и изменяют цвет, что сказывается на способности корабля поглощать тепло. В результате, специалисты НАСА и ЕКА пришли к выводу о необходимости «обуглить» покрытие еще на Земле, чтобы затем контролировать его термические свойства в процессе полета. Программа миссии рассчитана на несколько лет. Все это время Solar Orbiter, благодаря уникальному покрытию, будет все больше и больше приближаться к Солнцу. В случае успеха миссии не исключено, что подобные костные покрытия будут активно использоваться и в будущем.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
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