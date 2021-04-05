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В США анонсировали способный сбивать российские ракеты перехватчик

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Источник изображения: Фото: Минобороны России / РИА Новости

В США анонсировали способный сбивать российские ракеты перехватчик: Пентагон выбрал концерны Lockheed Martin и Northrop Grumman для разработки перехватчика следующего поколения (Next-Generation Interceptor — NGI). Об этом сообшает РИА Новости.

Ожидается, что перехватчики заступят на боевое дежурство в середине 2020-х годов и со временем станут ядром американской системы ПРО.

Внешний вид «перспективной противоракеты» и характеристики не раскрываются. Предполагается, что NGI разрабатывают в первую очередь против новейших российских ракетных комплексов «Авангард». Отличие противоракеты системы ПРО от зенитной в том, что она наводится на упреждающую точку, в которой через определенное время окажется вражеская цель. Однако издание отмечает, что траектория боевого блока «Авангарда» крайне непредсказуема.

Программа NGI стартовала в апреле прошлого года на разработку и создание новой противоракеты выделили 4,9 миллиарда долларов и пять лет.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы (ВМС) США в рамках проекта Next Generation Air Dominance (NGAD) запланировали в 2030-х годах получить замену истребителям F/A-18E/F Super Hornet. Соответствующая программа может развиваться в двух направлениях — пилотируемом и беспилотном. В перспективе это может привести к усилению ударной мощи авианосцев, поскольку число летательных аппаратов на последних может вырасти с текущих 76 до 90.


Лика Миргородская

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Страны
Россия
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Авангард РК
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
Авианосец
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