В США анонсировали способный сбивать российские ракеты перехватчик: Пентагон выбрал концерны Lockheed Martin и Northrop Grumman для разработки перехватчика следующего поколения (Next-Generation Interceptor — NGI). Об этом сообшает РИА Новости.

Ожидается, что перехватчики заступят на боевое дежурство в середине 2020-х годов и со временем станут ядром американской системы ПРО.

Внешний вид «перспективной противоракеты» и характеристики не раскрываются. Предполагается, что NGI разрабатывают в первую очередь против новейших российских ракетных комплексов «Авангард». Отличие противоракеты системы ПРО от зенитной в том, что она наводится на упреждающую точку, в которой через определенное время окажется вражеская цель. Однако издание отмечает, что траектория боевого блока «Авангарда» крайне непредсказуема.

Программа NGI стартовала в апреле прошлого года на разработку и создание новой противоракеты выделили 4,9 миллиарда долларов и пять лет.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы (ВМС) США в рамках проекта Next Generation Air Dominance (NGAD) запланировали в 2030-х годах получить замену истребителям F/A-18E/F Super Hornet. Соответствующая программа может развиваться в двух направлениях — пилотируемом и беспилотном. В перспективе это может привести к усилению ударной мощи авианосцев, поскольку число летательных аппаратов на последних может вырасти с текущих 76 до 90.

Лика Миргородская