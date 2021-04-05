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Авианосцы ВМС США получат истребители шестого поколения из-за России

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Источник изображения: Изображение: npkb.ru

Военно-морские силы (ВМС) США в рамках проекта Next Generation Air Dominance (NGAD) запланировали в 2030-х годах получить замену истребителям F/A-18E/F Super Hornet, пишет журнал Popular Mechanics.

Согласно изданию, соответствующая программа может развиваться в двух направлениях — пилотируемом и беспилотном. В перспективе это может привести к усилению ударной мощи авианосцев, поскольку число летательных аппаратов на последних может вырасти с текущих 76 до 90. Ожидается, что в таком случае на каждые четыре пилотируемых самолета будет приходиться шесть беспилотных.

Согласно изданию The Drive, беспилотники NGAD могут использоваться для прорыва высокотехнологичных систем противовоздушной обороны (ПВО) Китая и России.

Popular Mechanics и The Drive подчеркивают, что программа NGAD ВМС США отличается от одноименного проекта Военно-воздушных сил (ВВС) страны, хотя создаваемые в их рамках летательные аппараты могут объединять общие технологии, в частности, принципы проектирования.

В сентябре 2020 года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра ВВС США, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух прототип Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения. По его словам, создание Х-самолета предполагало не просто использование гибкой методологии разработки, открытой архитектуры и цифровой инженерии, как было в случае американо-шведского реактивного учебного самолета eT-7 Red Hawk, а нечто большее.


Иван Потапов

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