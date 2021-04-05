Утвержден окончательный проект перспективного бомбардировщика ПАК ДА

Как сообщило 2 апреля 2021 года информационное агентство РИА Новости, Министерство обороны России утвердило окончательный облик "стелс"-бомбардировщика, известного как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывает "Туполев".

Предполагаемое изображение перспективного стратегического бомбардировщика по программе ПАК ДА ("Изделие 80") (с) Piotr Butowski / Air&Cosmos

Приоритет отдали снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Опытно-конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, ведется строительство нескольких опытных образцов", - добавил собеседник агентства.

По его словам, новый бомбардировщик будут строить по аэродинамической схеме "летающее крыло". Машина получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета. На ней будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты.

Бортовое оборудование самолета максимально автоматизируют, вплоть до беспилотного режима. В основе концепции ПАК ДА - "стелс"-технологии и соответствующая тактика применения, в том числе "длинная рука" (дальнобойное оружие).

"Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса "воздух - воздух", - добавил собеседник.

Как сообщал ранее РИА Новости другой источник в оборонно-промышленном комплексе, специальные макеты и отдельные полноразмерные элементы создаваемого бомбардировщика прошли серию стендовых испытаний по оценке уровня радиолокационной заметности. В том числе подтвердилось, что при применении определенной тактики ПАК ДА сможет незамеченным преодолевать передовые рубежи ПВО стран НАТО.

Новый бомбардировщик планируют принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.

Со стороны bmpd напомним, что в мае 2020 года было сообщено о начале постройки первого опытного образца стратегического бомбардировщика по программе "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, "Изделие 80").

Согласно документации ПАО "Туполев", публиковавшейся на сайте госзакупок, всего должно быть построено три летных опытных образца самолета по программе ПАК ДА. Предварительные испытания опытных образцов авиационного комплекса ПАК ДА должны быть проведены с апреля 2023 по конец 2025 годов, а начало Государственных испытаний намечено на февраль 2026 года. Работы ведутся ПАО "Туполев" в рамках заключенного в 2017 году государственного контракта на проведение ОКР под шифром "Посланник-1".