Войти
bmpd.livejournal.com

Утвержден окончательный проект перспективного бомбардировщика ПАК ДА

699
0
0

Как сообщило 2 апреля 2021 года информационное агентство РИА Новости, Министерство обороны России утвердило окончательный облик "стелс"-бомбардировщика, известного как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывает "Туполев".

Предполагаемое изображение перспективного стратегического бомбардировщика по программе ПАК ДА ("Изделие 80") (с) Piotr Butowski / Air&Cosmos

Приоритет отдали снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Опытно-конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, ведется строительство нескольких опытных образцов", - добавил собеседник агентства.

По его словам, новый бомбардировщик будут строить по аэродинамической схеме "летающее крыло". Машина получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета. На ней будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты.

Бортовое оборудование самолета максимально автоматизируют, вплоть до беспилотного режима. В основе концепции ПАК ДА - "стелс"-технологии и соответствующая тактика применения, в том числе "длинная рука" (дальнобойное оружие).

"Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса "воздух - воздух", - добавил собеседник.

Как сообщал ранее РИА Новости другой источник в оборонно-промышленном комплексе, специальные макеты и отдельные полноразмерные элементы создаваемого бомбардировщика прошли серию стендовых испытаний по оценке уровня радиолокационной заметности. В том числе подтвердилось, что при применении определенной тактики ПАК ДА сможет незамеченным преодолевать передовые рубежи ПВО стран НАТО.

Новый бомбардировщик планируют принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.

Со стороны bmpd напомним, что в мае 2020 года было сообщено о начале постройки первого опытного образца стратегического бомбардировщика по программе "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, "Изделие 80").

Согласно документации ПАО "Туполев", публиковавшейся на сайте госзакупок, всего должно быть построено три летных опытных образца самолета по программе ПАК ДА. Предварительные испытания опытных образцов авиационного комплекса ПАК ДА должны быть проведены с апреля 2023 по конец 2025 годов, а начало Государственных испытаний намечено на февраль 2026 года. Работы ведутся ПАО "Туполев" в рамках заключенного в 2017 году государственного контракта на проведение ОКР под шифром "Посланник-1".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
РЖД
Туполев
Проекты
2020-й год
NATO
БПЛА
ГЗЛА
ПАК ДА
Похожие новости
03.02.2020
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
25.12.2017
Секреты ПАК ДА и Ту-160М2: каким будет крылатый щит России
20.11.2013
Схватка за контракт Пентагона
14.03.2011
Большие желания и скромные возможности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80