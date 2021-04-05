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РИА Новости

Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика

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Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80")
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80").
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Министерство обороны России утвердило окончательный облик "стелс"-бомбардировщика, также называемого Перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА), которое разрабатывает ПАО "Туполев". Приоритет отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"По итогам серии испытаний макетов самолета на радиолокационную заметность, а также по результатам проверок аэродинамических качеств макетов самолета в ЦАГИ российским военным ведомством утвержден окончательный технический облик ПАК ДА. Опытно конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, ведется строительство нескольких опытных образцов перспективного бомбардировщика", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме "летающее крыло", получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета, на нем будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты, бортовое оборудование самолета будет максимально автоматизировано, вплоть до возможности применения в беспилотном режиме, а приоритет в концепции ПАК ДА отдан "стелс"-технологиям и соответствующей тактике применения, включающей "длинную руку" (дальнобойное оружие).

"Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса "воздух - воздух", - добавил собеседник.

Как сообщал ранее РИА Новости другой источник в оборонно-промышленном комплексе, специальные макеты и отдельные полноразмерные элементы создаваемого бомбардировщика прошли серию стендовых испытаний по оценке уровня радиолокационной заметности. В том числе было подтверждено, что при применении определенной тактики ПАК ДА сможет незамеченным преодолевать передовые рубежи ПВО стран НАТО.

Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев". Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
ЦАГИ
Проекты
NATO
БПЛА
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ПАК ДА
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