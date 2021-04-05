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В России раскрыли роль ВМС Украины в планах НАТО

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Источник изображения: Фото: пресс-служба ВМС Украины

Военно-морским силам (ВМС) Украины в планах НАТО «отводится роль по подрыву изнутри зоны воспрещения доступа и маневра, сформированной воинскими подразделениями Южного военного округа и Черноморского флота» России, пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Автор раскрывает, что основной задачей «флотилии и наземных противокорабельных комплексов Украины» выступает «вооруженная провокация комплексов обороны России, развернутых в Крыму, разведка и целеуказание сил ЧФ, развернутых в акватории и находящихся в местах базирования в интересах блока НАТО».

В марте ВМС Украины вооружились опытными образцами берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун».

В феврале издание The Drive написало, что ВМС США из-за бесполезности против потенциальных противников и дороговизны планируют списать новейшие патрульные катера проекта Mark VI, самый старый из которых был приобретен военными всего шесть лет назад.

В июле 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним. По его словам, шесть катеров уже готовятся для Киева в рамках «помощи по соответствующим программам». Остальные суда Украина сможет приобрести на деньги из оборонного бюджета.


Иван Потапов

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