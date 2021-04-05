Россия продлила соглашение по сотрудничеству с США в космосе

Правительство России продлило до конца 2030 года соглашение между с США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предложение о продлении соглашения одобрил премьер-министр Михаил Мишустин. Оно будет действовать до 31 декабря 2030 года.

«Решение предварительно проработано с американской стороной, а процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами. Проект российской ноты прилагается к утвержденному Михаилом Мишустиным распоряжению», — говорится в сообщении.

Продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов, отметили в пресс-службе правительства.

9 марта командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью газете The New York Times заявил, что возможности, которыми располагают в космическом пространстве Россия и Китай, вызывают опасения у американской стороны. По его словам, противники понимают, какое значение имеет использование космических систем для США, поэтому развивают технологии, чтобы лишить американцев доступа к ним.

До этого директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия не является «ответственной космической державой». По его словам, российская сторона, в особенности в последнее время, вела себя в космическом пространстве угрожающе и провокационно, что создавало потенциально опасную ситуацию.

Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в космосе, заключенное в 1992 году, продлевали четыре раза. Этот документ — один из основных инструментов, формирующих условия для российско-американского взаимодействия в вопросах освоения космического пространства.

Пётр Лавренин