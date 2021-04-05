Войти
Lenta.ru

В России признали прибыльность космического проекта Илона Маска

363
0
0
Источник изображения: Фото: Steve Nesius / Reuters

Проект американской космической корпорации SpaceX по регулярному запуску малых спутников по единой цене с помощью ракет Falcon 9 начнет приносить прибыль уже к концу первого года. К такому выводу пришли изучившие инициативу компании Илона Маска специалисты МГТУ имени Баумана, передает РИА Новости.

Тезисы доклада опубликованы в сборнике Академических чтений по космонавтике. Его авторы признают, что с помощью нового проекта SpaceX сможет успешно ответить на растущую конкуренцию со стороны частных и государственных компаний, которые разрабатывают и используют для запуска ракеты-носители легкого и среднего класса.

Компания Маска планирует запускать спутники массой до 200 килограммов практически каждый месяц. Стоимость запуска будет единой — миллион долларов, и это меньше, чем у конкурентов.

Расчеты российских специалистов учитывали инвестиции в проект, выплаты за запуск, возврат первой ступени, ее обслуживание и страхование. В итоге, несмотря на все расходы, менее чем за год рентабельность проекта оказывается порядка 15-20 процентов.

В октябре прошлого года глава российской космической госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что сомневается в экономике многоразовых пусков ракет, предложенных SpaceX. По его словам, расчеты российских специалистов не подтверждают эффективность такого решения.

Позднее, в декабре, Рогозин рассказал, что с уважением относится к «инженерным и пропагандистским» талантам Илона Маска, но напомнил, что работы частная компания ведет на государственные деньги.


Иван Овсов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
11.02.2021
SpaceX в 2024 году осуществит запуск модулей для окололунной станции Gateway
12.10.2020
Рогозин усомнился в гениальности изобретений Маска
29.05.2020
Погода помешала: Маск не запустил астронавтов
19.05.2020
Слова Маска о возможности использовании ракетного оружия в космосе свидетельствуют о курсе США на его милитаризацию - Рогозин
04.05.2020
Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты-носителя
03.09.2018
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80