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Рогозин оценил успехи Маска в космосе

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил успехи основателя компании SpaceX Илона Маска в космосе. Свое мнение он выразил в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Он назвал Маска «выдающимся энтузиастом космоса», подчеркнув, что SpaceX имеет одного конкретного владельца и генератора идей. Он отметил, что с большим уважением относится к «инженерным и пропагандистским» талантам американского предпринимателя и изобретателя.

Глава «Роскосмоса» также напомнил, что частные американские компании Boeing и SpaceX проводят работы на государственные деньги.

В октябре Рогозин отметил, что в изобретениях SpaceX Маска нет ничего гениального. По словам чиновника, в том факте, что американская частная компания может возить экипажи на МКС, нет особого достижения. Также Дмитрий Рогозин подчеркнул, что сомневается в экономике многоразовых пусков ракет, предложенных SpaceX.

В начале октября госкорпорация «Роскосмос» вместе с частной компанией «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) приняла решение о строительстве многоразового транспортного космического корабля. По задумке авторов проекта, отечественная разработка должна составить конкуренцию кораблю Crew Dragon Илона Маска. К настоящему времени SpaceX в 2020 году совершила 25 пусков, в ходе 14 из которых выводились спутники Starlink.

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Страны
США
Компании
Boeing
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
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