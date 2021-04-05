В Роскосмосе пока не приняли решение о включении оружия в аварийный запас космонавтов

В настоящее время идет бумажный этап разработки технических предложений средств, которые могут быть включены в НАЗ, рассказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Окончательное решение по включению оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов не принято. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Поскольку идея разработки нового устройства требовалась, в том числе студенты Военно-механического института принимали участие в разработке, другие специалисты, которые знакомы с этой темой, предлагали разные варианты. Но пока еще окончательных решений не принято", - отметил Крикалев в рамках пресс-конференции, посвященной CLEX-2021.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, пока идет бумажный этап разработки технических предложений средств, которые в будущем могут быть включены в НАЗ. Оружие может быть сигнальным средством, средством защиты от диких животных.

Крикалев напомнил, что на протяжении многих лет в состав НАЗ входило специализированное устройство, которое похоже на пистолет. "Как нам рассказывал Алексей Архипович [Леонов], он лично принимал участие в постановке технического задания и проектировании этого пистолета", - добавил он.

В сентябре 2019 года в Роскосмосе сообщили, что изучат варианты включения различных сигнальных средств в новый состав НАЗ, в том числе ракетниц. Гендиректор НПП "Звезда", которое занимается сборкой носимого аварийного запаса, Сергей Поздняков говорил ТАСС, что со стороны госкорпорации не было обращений с предложением о возвращении огнестрельного оружия в этот комплект. При этом космонавт Олег Кононенко заявлял, что членам экипажа МКС при возвращении на Землю может понадобиться оружие, которого нет в их аварийном запасе.

В настоящее время в НАЗ входит продуктовый запас, лагерное снаряжение, средства радиосвязи и сигнализации, медикаменты, тепло- и гидрокостюмы и вспомогательные средства, среди которых нитки, страховочный шнур, ремень и прочее. В него упаковывается минимальный набор инструментов, материалов, продуктов питания, лекарств, которые необходимы для выживания космонавтов в случае нештатной ситуации.