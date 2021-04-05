Войти
ТАСС

Озона в мезосфере Венеры оказалось в 10 тыс. раз меньше, чем в атмосфере Земли

291
0
0
Венера
Венера.
Источник изображения: © NASA

Об этом рассказали данные спектрометра SPICAV, который установлен на орбитальной станции Venus Express

ТАСС, 2 апреля. Исследование атмосферы Венеры показало, что на высоте 85-100 км озона там в 10 тыс. раз меньше, чем в атмосфере Земли, а содержание двуокиси серы значительно меняется в течение нескольких суток. Статью с описанием исследования опубликовал Journal of Geophysical Research: Planets, кратко об этом пишет пресс-служба Минобрнауки.

"Атмосфера Венеры разительно отличается от земной по физическим характеристикам. Но, тем не менее, в ней протекают похожие химические процессы, в которых участвуют озон и сернистые окиси", - рассказал один из авторов статьи, научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Денис Беляев.

Несмотря на схожий с Землей состав и размеры Венера отличается от нашей планеты по внешнему виду и условиям на поверхности. В частности, ее атмосферу отличает высокая плотность, а состоит она из нагретых до большой температуры углекислого газа и паров серной кислоты. Кроме того, атмосфера Венеры вращается в 60 раз быстрее поверхности планеты, из-за чего ветра на поверхности планеты дуют со скоростью до 500 км/ч.

В новой работе астрофизики из России и Франции обработали данные, который получил установленной на орбитальной станции Venus Express видеоспектрометр SPICAV. Он в частности, исследовал одну из частей атмосферы планеты - мезосферу, которая находится на высоте от 85 до 100 км от поверхности Венеры, - на содержание озона и диоксида серы.

В мезосфере пересекаются различные режимы атмосферной циркуляции планеты, поэтому ее изучение очень важно для планетологов. Поведение озона и диоксида серы в этой области атмосферы на не освещенной Солнцем стороне Венеры до сих пор было исследовано довольно плохо из-за нехватки экспериментальных данных.

Чтобы заполнить этот пробел, SPICAV настроили на режим так называемого звездного просвечивания. В этом режиме спектрометр "следил" за звездами при их восходе и заходе за горизонт планеты. При этом прибор анализировал спектры излучения звезд, которое проходило через атмосферу.

Благодаря этому ученые смогли узнать концентрацию основного газа венерианской атмосферы - CO2, а также SO2 и O3, на высотах от 85 до 100 км.

"Эти значения были получены в 132 сеансах наблюдений, и они показывают крайне малое содержание этого газа на планете по сравнению с земным, которое приблизительно в 10 тысяч раз больше", - рассказала Дарья Евдокимова, один из авторов исследования, научный сотрудник ИКИ РАН и Сорбоннского университета (Франция) Дарья Евдокимова.

Как полагают исследователи, наблюдаемое распределение озона указывает на то, что этот газ взаимодействует с химическими соединениями, которые ветры переносят из дневной стороны полушария на ночную. Например, это могут быть соединения хлора, которые быстро реагируют с озоном и разрушают его.

Наблюдения диоксида серы за все годы работы SPICAV показали, что его концентрации значительно меняются за короткое время, соответствующее нескольким земным суткам. Но при этом в среднем по профилю его относительное содержание на высотах 85-100 км постоянно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Компании
ГАЗ Группа
ИКИ РАН
Похожие новости
23.11.2020
Полет нормальный: почему стали возможны космические успехи Европы
29.05.2020
Роскосмос: участие человека в экспедициях в дальний космос принципиально важно
28.01.2016
Прошли ли мы точку невозврата?
06.04.2012
На мировом рынке ударных вертолетов в 2012-2015 гг. ожидается очень резкое увеличение объемов экспортных продаж
11.01.2007
Россия и Европа строят новые ракеты-носители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80