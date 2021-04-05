Озона в мезосфере Венеры оказалось в 10 тыс. раз меньше, чем в атмосфере Земли

Об этом рассказали данные спектрометра SPICAV, который установлен на орбитальной станции Venus Express

ТАСС, 2 апреля. Исследование атмосферы Венеры показало, что на высоте 85-100 км озона там в 10 тыс. раз меньше, чем в атмосфере Земли, а содержание двуокиси серы значительно меняется в течение нескольких суток. Статью с описанием исследования опубликовал Journal of Geophysical Research: Planets, кратко об этом пишет пресс-служба Минобрнауки.

"Атмосфера Венеры разительно отличается от земной по физическим характеристикам. Но, тем не менее, в ней протекают похожие химические процессы, в которых участвуют озон и сернистые окиси", - рассказал один из авторов статьи, научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Денис Беляев.

Несмотря на схожий с Землей состав и размеры Венера отличается от нашей планеты по внешнему виду и условиям на поверхности. В частности, ее атмосферу отличает высокая плотность, а состоит она из нагретых до большой температуры углекислого газа и паров серной кислоты. Кроме того, атмосфера Венеры вращается в 60 раз быстрее поверхности планеты, из-за чего ветра на поверхности планеты дуют со скоростью до 500 км/ч.

В новой работе астрофизики из России и Франции обработали данные, который получил установленной на орбитальной станции Venus Express видеоспектрометр SPICAV. Он в частности, исследовал одну из частей атмосферы планеты - мезосферу, которая находится на высоте от 85 до 100 км от поверхности Венеры, - на содержание озона и диоксида серы.

В мезосфере пересекаются различные режимы атмосферной циркуляции планеты, поэтому ее изучение очень важно для планетологов. Поведение озона и диоксида серы в этой области атмосферы на не освещенной Солнцем стороне Венеры до сих пор было исследовано довольно плохо из-за нехватки экспериментальных данных.

Чтобы заполнить этот пробел, SPICAV настроили на режим так называемого звездного просвечивания. В этом режиме спектрометр "следил" за звездами при их восходе и заходе за горизонт планеты. При этом прибор анализировал спектры излучения звезд, которое проходило через атмосферу.

Благодаря этому ученые смогли узнать концентрацию основного газа венерианской атмосферы - CO2, а также SO2 и O3, на высотах от 85 до 100 км.

"Эти значения были получены в 132 сеансах наблюдений, и они показывают крайне малое содержание этого газа на планете по сравнению с земным, которое приблизительно в 10 тысяч раз больше", - рассказала Дарья Евдокимова, один из авторов исследования, научный сотрудник ИКИ РАН и Сорбоннского университета (Франция) Дарья Евдокимова.

Как полагают исследователи, наблюдаемое распределение озона указывает на то, что этот газ взаимодействует с химическими соединениями, которые ветры переносят из дневной стороны полушария на ночную. Например, это могут быть соединения хлора, которые быстро реагируют с озоном и разрушают его.

Наблюдения диоксида серы за все годы работы SPICAV показали, что его концентрации значительно меняются за короткое время, соответствующее нескольким земным суткам. Но при этом в среднем по профилю его относительное содержание на высотах 85-100 км постоянно.