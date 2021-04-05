Подводные силы стран Восточного Средиземноморья: турецкая оценка. Заключение.

Настоящая статья завершает рассмотрение взглядов турецкого экспертного сообщества на подводные силы стран Восточного Средиземноморья. После общего представления состояния подводных флотов региона (часть I) и детально описания этой категории сил ВМС Израиля (часть II) представим заключительные разделы материала.

Соотношение подводных сил Израиля и Турции

Подводя итог своим рассуждениям, турецкие аналитики приходят к следующему выводу.

По состоянию на январь 2020 года, с точки зрения подводной силы в Восточном Средиземноморье, 7-я флотилия ВМС Израиля с 5 активными подводными лодками (ПЛ) типов «Долфин-I» и «Долфин-II» (3 ДЭПЛ и 2 с гибридной двигательной установкой) имеют меньше платформ по сравнению с количеством ПЛ в составе Командования подводными силами ВМС Турции (4 ДЭПЛ типа «Ай», 4 ПЛ типа «Превезе» и 4 типа «Гюр»). Тем не менее, гибридные (дизель-электрические + AIP) ПЛ «Долфин-II» имеют превосходящие возможности, чем ПЛ ВМС Турции с точки зрения их технических характеристик.

Подводные силы ВМС Израиля. Источник: invoen.ru

С введением с 2022 года ПЛ типа 214TN «Рейс» с гибридной двигательной установкой и модернизированных с учетом национальных возможностей ПЛ типа «Превезе» с 2023 года Командование подводными силами ВМС Турции добьется также и технического превосходства в дополнение к своему нынешнему численному преимуществу. Однако с ПЛ типа «Долфин-III» (считается, что они будут оснащены AIP + топливный реформер + литий-ионные аккумуляторы), которые Израиль планирует ввести с 2030 года, техническое (технологическое) преимущество снова изменится в пользу Израиля. В этой связи турецкие аналитики полагают крайне важным завершить в 2030-х годах национальный проект по подводным лодкам «Мильден» (MİLDEN).

Возможность запуска крылатых ракет в ядерном снаряжении определяется, как критическое преимущество 7 флотилии подводных сил ВМС Израиля над этой категорией сил турецких ВМС. Однако, Израиль сможет использовать это оружие только как ответ на враждебную ядерную атаку. Кроме того, считается очевидным, что без ядерного оружия силовой структуры израильских ВМС окажется недостаточно в случае их участия в долгосрочном морском конфликте. Поскольку, как полагают турецкие эксперты, нынешний потенциал израильского флота не способен отстаивать морские интересы страны в Восточном Средиземноморье в долгосрочной морской войне.

ПЛ типа 214 перед спуском на воду

Наращивание возможностей подводного флота Турции

В целом командование ВМС и экспертное сообщество Турции исходят из того, что развернутый в стране комплекс последовательных мер по совершенствованию технического оснащения и реализация национальных проектов в интересах подводных сил обеспечат их лидирующее положение по отношению к конкурентам.

Согласно публикациям, за последние 10 лет при успешной координации со стороны Управления оборонной промышленности (SSB) осуществлены различные закупочные проекты, которые определят будущее ВМС Турции и удовлетворят их критические потребности. В частности, турецкий подводный флот получил многочисленные высокотехнологичные продукты: системы радиоэлектронной поддержки ARES-2SC (ПЛ тип «Ай») и ARES-2NS (тип «Рейс»), систему перехвата подводных лодок (Submarine Intercept Sonar System) ASIST, пассивную ГАС перехвата Meteksan (Defence Intercept Passive Sonar, IPS) и гидрофоны MHS-01, ГАС национального производства MİLPAS (тип «Ай»), систему боевого управления TÜBİTAK MÜREN (тип «Ай»), активную ГАС TÜBİTAK MAM (тип «Ай»), системы противоторпедной защиты ZARGANA и ZOKA семейства Decoy, а также современные радиопоглощающие материалы.

Комплекс перехвата подводных лодок ASIST. Источник: invoen.ru

В рамках текущих проектов продолжаются работы по интеграции 6-ячеевых противоторпедных пусковых установок ZARGANA TCMS (по четыре единицы на ПЛ) в ПЛ типов «Превезе» и «Гюр». Работа на ПЛ типа «Превезе» TCG Anafartalar завершилась в первом квартале 2019 года, а 2 апреля 2019 года лодку уже заметили с установленными ПУ по бортам. Кроме того, в рамках проекта «Мюрен-Превезе» ПЛ типа «Превезе» оснащены СБУ MÜREN на базе ADVENT. Дополнительно, в ходе модернизации ПЛ типа «Превезе» на среднем сроке жизни (MLU) компания Aselsan проводит поддержку всех буксируемых ГАС этого проекта, а также интегрирует в оборудование лодок аппаратуру SatCom, СБУ, систему ESM ARES-2SC и военно-морские радиолокационные системы с низкой вероятностью перехвата.

Тяжелая торпеда «Акья»

Предполагается оснащение ПЛ типа «Превезе» тяжелыми торпедами национального производства «Акья» (AKYA). Во время ежегодного оценочного собрания в Анкаре 16 января 2019 года президент Р.Т. Эрдоган сообщил об успешном первом испытательном пуске прототипа «Акья». Согласно турецким источникам, последний старт прототипа торпеды успешно состоялся в декабре 2019 года. По утверждениям специалистов, первый выстрел торпеды, интегрированной с СБУ MÜREN намечен на конец 2020, начаое 2021 года. Кроме того, ожидается, что управляемая ракета «Атмака» (ATMACA Block-II, инкапсулированная версия для ПЛ) с активными ГСН RF и IIR будет использоваться на ПЛ типов «Превезе» и «Рейс». Продолжаются работы по созданию крылатой ракеты турецкой разработки «Гезгин» (GEZGİN). Предполагается, что она поступит на вооружение платформы «Мильден». Вместе с тем, по мнению некоторых экспертов, после готовности с середины 2020-х годов ракета станет использоваться на ПЛ типа «Превезе», оснащенных СБУ MÜREN.

Крылатая ракета «Гезгин». Эскиз

Инфраструктуру, созданную для ПЛ типа «Рейс», предполагается задействовать при проектировании и строительстве первой национальной ПЛ «Мильден». Проектирование и строительство корабля планируется осуществить с высокой степенью привлечения национальных ресурсов. По оценкам экспертов, перспективная подводная платформа будет иметь около 75-80 м в длину и 7 м в ширину. Осадка ПЛ составит 6,5 м. Подводное водоизмещение оценивается между 2500-3000 тонн.

ПЛ «Мильден» получит систему AIP мощностью 300 кВт (400 л.с.). Как её топливные элементы (РЕМ) и реформеры, так и сама подводная двигательная установка станут результатом национальной разработки и местного производства. Производимые турецкой компанией (по результатам конкурса) модули топливных элементов PEM в последующие годы заменят модули BZM120, используемые в настоящее время в ПЛ типа «Рейс». Кроме того, в отличие от лодок типа «Рейс» на платформе «Мильден» ожидается установка литий-ионных батарей (LIB) местного производства с большей мощностью и емкостью, вместо свинцово-кислотных.

Национальный проект «Мильден»

В отличие от ПЛ типа «Рейс», которые в настоящее время находятся в стадии строительства, и ПЛ типов «Ай», «Превезе» и «Гюр», которые имеют однокамерную конструкцию сигарообразного корпуса, проект «Мильден» получит многокамерный корпус каплевидной формы. По соображениям экспертов, в состав вооружения платформы «Мильден» войдут, по крайней мере, шесть 533 мм тяжелых торпедных аппаратов и одна 650 мм станция для поддержки боевых пловцов ССО.

Таким образом, рассуждения и оценки военно-морских экспертов Турции свидетельствуют о сознательном проведении руководством страны курса на военное доминирование в Восточном Средиземноморье. В качестве главного инструмента отстаивания национальных интересов в регионе избраны подводные силы национальных ВМС, возможности которых последовательно наращиваются со всё большей опорой на национальные ресурсы.

По материалам журнала Defence Turkey