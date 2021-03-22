Подводные силы стран Восточного Средиземноморья: турецкая оценка.

Продолжая рассматривать подводные силы стран Восточного Средиземноморья (часть I https://invoen.ru/analitika/podvodnie-sily-voctotshnoe-sredizemnomorie-turezkaja-ozenka/), более детально обратимся к турецким оценкам состояния этой категории сил ВМС Израиля.

Согласно турецким источникам, в последние годы израильские ВМС изменили свою организационную структуру с целью обеспечения безопасности запасов и мест добычи природного газа у побережья страны. В настоящее время ВМС Израиля действуют в Средиземном и Красном морях (залив Акаба) и имеют военно-морские базы в Хайфе и Ашдоде на побережье Средиземного моря, а также в Эйлате на Красном море. Штаб-квартира 7-й подводной флотилии ВМС Израиля (Shayetet 7) находится в Хайфе. Соединение полностью укомплектовано военнослужащими-контрактниками. Основанная в 1959 году 7-я флотилия сегодня является ведущей ударной силой ВМС страны.

Вид на ВМБ Хайфа ВМС Израиля

По соглашению с Германией, подписанному в июне 1991 года, «Шайетет 7» в течение года получила три ПЛ типа «Долфин-I»: INS Dolphin (27 июля 1999 года), INS «Левиафан» (Leviathan, 29 июня 1999 года), INS «Текума» (Tekuma, 22 октября 2000 года). Дизель-электрические ПЛ типа «Долфин-I» имеют длину 57,3 м, высоту 12,7 м, ширину корпуса 6,8 м и осадку 6,2 м. Водоизмещение корабля в надводном положении составляет 1640 тонн, под водной – 1900 тонн. В надводном положении лодка развивает скорость до 11 узлов, в подводном – 20. Субмарины типа «Долфин-I» (тип 800) имеют многокамерную конструкцию корпуса и Х-образные управляющие поверхности (рули направления) вместо "+" формы.

ПЛ типа «Долфин-I» подводных сил Израиля

Подводные лодки оснащены 10 торпедными аппаратами (шесть 533 мм и четыре 650 мм) и системой боевого управления (СБУ) ISUS-90/1. Боезапас ПЛ типа «Долфин-I» может включать 16 тяжелых торпед (из которых 10 в ТА и 6 в запасе) и различные типы управляемых ракет для поражения надводных целей. В дополнение к 35 членам экипажа лодка способна принять на борт 10 коммандос сил специальных операций из состава 13-й флотилии ССО (Shayetet 13) ВМС Израиля.

Подводные лодки «Долфин-I», спроектированы исключительно в соответствии с требованиями ВМС Израиля и используются только «Шайетет 7». Стоимость каждой ПЛ составила 340 млн. долл. США, а общая стоимость заказа – 1,28 млрд. долл. США. В рамках проекта модернизации на общую сумму 100 млн. долл. США, стартовавшего в начале 2010 года, ПЛ типа «Долфин-I» подверглись комплексным работам по техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению. По регламенту работ, проводившихся на военной верфи в Хайфе под руководством немецкого генерального подрядчика TKMS/HDW, были сняты и отремонтированы все клапаны, трубы, системы радаров и перископов, главный дизельный двигатель, а также установлено 10-сотовое противоторпедное оборудование (Torbuster Torpedo Countermasure System Launchers) и приманки.

От компании Rafael лодки получили комплекс системы связи SeaCom, обеспечивающий защищенные IP и спутниковые коммуникации, а также возможность передачи аудио и видео данных. После проведения работ по модернизации в размере 26,4 млн. долл. США ПЛ INS «Долфин» была повторно передана флоту в декабре 2011 года.

Подводные лодки «Долфин-I» составляют первую группу ПЛ в составе «Шайете 7». Согласно открытым источникам, оперативной зоной ответственности одной из ПЛ этого проекта являются Красное море и Персидский залив, вторая действует в Средиземном море, а третья лодка базируется в Хайфе (или Ашдоде) для защиты побережья Израиля.

Контракт стоимостью 1,2 млрд. долл. США на строительство первых двух ПЛ типа «Долфин-II» (также известен, как Dolphin AIP, или Super Dolphin) был подписан между Германией и Израилем в 2005 году. Официальный контракт на постройку третьей ПЛ этого типа, включенной в основной контракт в качестве опции, заключили в марте 2012 года с участием израильского министра обороны Эхуда Барака. Подводные лодки строились в Германии на верфи Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), которая является частью ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). В рамках контракта поставка первой ПЛ INS «Таннин» (Tannin) состоялась в сентябре 2014 года, следующей ПЛ INS «Рахав» (Rahav) – в январе 2017 года. Последняя, поставка третьей ПЛ INS «Драгон» (Dragon) ожидалась 2020 году.

ПЛ «Таннин» ВМС Израиля

Подводные лодки типа «Долфин-II», оснащены гибридной воздухонезависимой силовой установкой. Они имеют длину 68,6 м, ширину корпуса 6,8 м и осадку 6,2 м. Поверхностное водоизмещение корабля: 2 083 т. Водоизмещение в подводном положении: 2438 т. В надводном (подводном) положении лодка развивает скорость 11 (25) узлов. Тип «Долфин-II» оснащен СБУ ISUS-90/55. Каждая субмарина принимает на борт до 50 военнослужащих: 35 членов экипажа и 15 коммандос 13-й флотилии ССО ВМС Израиля. Боезапас: до 21 тяжелой торпеды DM2A4 и управляемые ракеты.

Как на подводных лодках проекта «Долфин-I», так и на ПЛ типа «Долфин-II» установлено по три дизельных двигателя от MTU. Их командирские перископы модели 76 и оптические перископные система модели 90 (производства Kollmorgen) специально разработаны в соответствии с требованиями ВМС Израиля. Кроме того, на перископной мачте М90 размещена система ESM производства израильской компании Elbit. Утверждается, что до одной трети (135 млн. евро, или 168 млн. долл. США) от общей стоимости строительства лодок (около 500 млн. евро, или 650 млн. долл. каждая) были субсидированы правительством Германии.

Поскольку командование ВМС Израиля планирует сохранить в своем составе ПЛ типа «Долфин-II» в рабочем состоянии до 2050 года, сообщается о дополнительной закупке для «Шайетет 7» трех ПЛ типа «Долфин-III» с гибридной силовой установкой. В этом контексте, меморандум о взаимопонимании на сумму 1,3 млрд. долл. США был подписан между Германией и Израилем в июне 2017 года. Подписание официального контракта на закупку ПЛ типа «Долфин-III» было намечено в 2020 году. Первую лодку планируется ввести в состав 7-й подводной флотилии в 2030 году после 8-летнего периода строительства. Подводные лодки проекта «Долфин-III» должны заменить ДЭПЛ типа «Долфин-I».

Внешний дизайн ПЛ типа «Долфин-II» с 7-лопастным композитным винтом напоминает тип 212, но расположение воздухонезависимой двигательной системы (AIP) аналогично типу 214, а не 212. В отличие от типа 212, который имеет два резервуара с жидким кислородом (LOX) вне прочного корпуса, резервуары LOX (по мнению некоторых экспертов, только один резервуар) на ПЛ типа «Долфин-II» расположены внутри прочного корпуса. С другой стороны, металлогидридные резервуары (Metal Hydride Tanks, MHT) размещаются в специальном отсеке, в нижней части корпуса ПЛ, по три ряда по правому и левому борту (с учетом длины прочного корпуса каждый ряд, вероятно, состоит из 7 цилиндров). Металлогидридные баллоны используются для хранения жидкого водорода, который обеспечивает необходимую энергию для полимерной электролитной мембраны (Proton Exchange Membrane, PEM) модулей топливных элементов в системе AIP. В ПЛ типа 212 металлогидридные цистерны располагаются по кругу, по обоим бортам корпуса, чуть ниже и сзади цистерн LOX. В отличие от класса 214, который имеет два модуля топливных элементов PZ BZM120 производства Siemens (каждый генерирует мощность 120 кВт), ПЛ типа «Долфин-II», как и ПЛ типа 212A имеют 9 (один резервный, восемь активных) топливный элементных модулей PZ BZM34, которые генерируют общую мощность 306 кВт (400 л.с.).

Считается, что с введением ПЛ типа «Долфин-II» в составе «Шайетте 7» будет сформирована вторая группа подводных лодок, предназначенная для действий в акваториях Красного моря, Персидского залива и Индийского океана. Вероятное место дислокации – ВМБ Эйлат.

Порт Ашдот

Помимо закупок новых ПЛ турецкие источники регистрируют широкое строительство, развернутое в местах базирования израильского военно-морского флота. Так, в настоящее время в рамках проекта «Полином» (Polynom) Израиль строит высокотехнологичные укрепленные укрытия в портах Хайфы, Ашдода и Эйлата для защиты надводных и подводных платформ ВМС. С этой целью в каждом порту возводятся новые складские сооружения, ремонтные верфи, укрытия для боеприпасов и вспомогательные сооружения стоимостью свыше 100 млн. долл. США. В июне 2013 года компания Elbit в рамках проекта «Полином» объявила о подписании контракта на строительство в порту Хайфы нового причала для подводных лодок: гигантское сооружение отчетливо видно на фотографии, сделанной в декабре 2019 года.

Утверждается, что подводные лодки «Долфин-I» и «Долфин-II» могут выполнять из подводного положения пуск крылатых ракет (submarinelaunched cruise missiles, SLCM) из своих 650 мм ТА. Согласно открытым источникам, ПЛ также могут нести крылатые ракеты «Попай Турбо» (Popeye Turbo) с дальностью полета до 1500 км. Утверждается, что ракеты могут оснащаться ядерной боеголовкой, что дает Израилю возможность ответного удара в случае ядерной атаки.

Крылатая ракета «Попай Турбо»

Касательно данного вопроса, турецкие источники ссылаются на письменный запрос депутата Лютфю Тюрккана (Lütfü TÜRKKAN), заданный 4 июля 2012 года премьер-министру того периода Реджепу Тайипу Эрдогану. В ответ 5 ноября 2012 года министр иностранных дел Ахмет Давутоглу (Ahmet DAVUTOĞLU) заявил, что три ПЛ типа «Долфин-I» в составе ВМС Израиля могут запускать только ракетные системы «Попай» и «Далила» (Delilah), которые не могут быть оснащены ядерными боеголовками и подчеркнул, что «несмотря на сообщения СМИ о том, что Израиль модернизировал подводные лодки, полученные из Германии для запуска крылатых ракет в ядерном снаряжении, нет никакой информации, подтверждающей, что эта модернизация была реализована».

О соотношении подводных сил Израиля и Турции читайте в части Ш. Продолжение следует…

По материалам журнала Defence Turkey