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«Невыгодное» уничтожение F-15 дрона-камикадзе попало на видео

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Истребитель Boeing F-15SA
Истребитель Boeing F-15SA ВВС Саудовской Аравии.
Источник изображения: theaviationist.com

Уничтожение истребителем F-15 Eagle Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Саудовской Аравии принадлежащего поддерживаемым Ираном йеменским хуситам беспилотника-камикадзе Qasef-2K попало на видео. На соответствующий ролик, опубликованный на YouTube, обратило внимание издание The Drive.

Согласно публикации, для уничтожения дрона самолет запустил, вероятно, усовершенствованную ракету AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), которая взорвалась недалеко от цели, в результате чего последняя прекратила полет, упав на землю. Издание отмечает, что частое использование подобного оружия для ликвидации таких беспилотников невыгодно, поскольку создание одного Qasef-2K «обходится самое большее в пару тысяч долларов», тогда как стоимость единицы AIM-120 AMRAAM оценивается в миллион долларов.



В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, считающийся самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет, который может стать самым вооруженным истребителем в мире, дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
Продукция
AMRAAM
F-15
F-35
Проекты
БПЛА
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