Ги Верхофстадт боится конфликта Евросоюза с Россией: «Не уверен, что мы способны себя защитить» (Daily Express, Великобритания)

На фоне решения Брюсселя о создании оборонного фонда, в Европе снова заговорили о формировании единой армии. По данным Европарламента, 75 процентов жителей континента выступают за то, чтобы иметь общую для всего Евросоюза систему обороны и политику безопасности.

Ги Верхофстадт признал, что Евросоюз окажется беспомощным перед Россией, если Владимир Путин решит атаковать Европу

На прошлой неделе Брюссель принял решение о создании оборонного фонда в 5,05 миллиарда евро, который может подготовить почву для возникновения армии Евросоюза. Президент Франции Эммануэль Макрон долгое время предлагал создать собственную армию Евросоюза, и канцлер Германии Ангела Меркель, которая фактически является лидером Евросоюза, тоже выражала свою заинтересованность. Однако как физическое явление армия Евросоюза пока не существует.

Вместо этого у каждой страны Евросоюза есть собственная национальная армия. Даже у Германии, чьим землям не разрешено иметь собственные вооруженные силы, есть армия Бундесвер, которую контролирует федеральное правительство.

Одним из самых активных сторонников идеи создания армии Евросоюза является Ги Верхофстадт (Guy Verhofstadt), бывший премьер-министр Бельгии и член Европейского парламента, который был председателем координационной группы Евросоюза по Брекситу.

Верхофстадт много раз описывал сценарии Судного дня, которые, по его словам, доказывают, что Евросоюзу необходимо собрать вооруженные силы, способные противостоять угрозам и стать одним из глобальных центров обороны.

В 2018 году на конференции ALDE ("Альянс либералов и демократов за Европу") бывший бельгийский премьер-министр предупредил, что президент России Владимир Путин, если он того пожелает, может захватить Европу с помощью своей армии и что в этом случае континент окажется беззащитным.

Излагая свое видение "новой Европы", Верхофстадт сказал: "По-настоящему суверенная Европа, способная защищать свои границы, способная защищать свои интересы, - это следующий шаг, который нам необходимо сделать. Чтобы в случае необходимости дать отпор Путину. Вы знаете цифры? Оборонные расходы всех европейских стран составляют всего 40-45 процентов бюджета американской армии. Мы способны осуществлять всего 10-15 процентов операций, осуществляемых американской армией. Я юрист, но даже я понимаю, что мы в три-четыре раза менее боеспособны, нежели американцы. Более того, реальность такова, что мы тратим в три раза больше на военные нужды, чем Российская Федерация. Но я не уверен, что, если российская армия подойдет к нашим границам, мы сможем защитить себя без помощи американцев. Президент Макрон в своей речи во время мероприятия, посвященного Первой мировой войне, сказал: "28 армий - это пустая трата денег, и в то же время это несет опасность для нашей коллективной безопасности. Это необходимо изменить". Именно в этом и состоит наш проект".

Поскольку планы по созданию армии Евросоюза постепенно начинают обретать конкретную форму внутри блока, Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble), президента Бундестага и члена Христианско-демократического союза, недавно спросили, не может ли "тесно переплетенное франко-германское оборонное сообщество потерпеть неудачу из-за того, что у этих двух стран разное понимание задач армии"?

Этот вопрос прозвучал во время интервью немецкому изданию Die Welt, и на него Шойбле ответил следующим образом: "Бундесвер не является собственно парламентской армией, в противном случае я как президент Бундестага был бы верховным главнокомандующим. Слава богу, я избавлен от этого. Но вы правы, говоря о парламентских проверках: нам придется двигаться больше, чем французам. Именно поэтому я надеялся на Ахенский договор. К примеру, я мог бы представить себе такой порядок, при котором члены совместной палаты, куда входят члены французского Национального собрания и Бундестага, смогут принимать решения о проведении той или иной операции, если правительства обеих стран считают ее необходимой. Если мы сможем этого достичь, франко-германская бригада сможет наконец очнуться от сна".

На вопрос, есть ли у блока какие-либо конкретные планы, Шойбле сказал, что вряд ли какие-либо шаги будут предприняты до предстоящих федеральных выборов, назначенных на сентябрь.

Бывший министр обороны Франции Сильви Гулар (Sylvie Goulard), которой тоже задавали вопросы касательно общеевропейской армии, предположила, что ее страна действительно захочет создать "общую армию с немцами". Она сказала: "Большинство французов не будут испытывать никаких сомнений по поводу того, чтобы создать вместе с немцами общую армию. Только нужно будет заранее обсудить, какие задачи будет решать эта армия. Какие ресурсы мы готовы предоставить этой армии?"

С 2016 года в Евросоюзе наблюдается заметное движение в сторону того, чтобы укрепить общую систему обороны. По данным Европейского парламента, 75 процентов жителей континента выступают за то, чтобы иметь общую для всего Евросоюза систему обороны и политику безопасности. Большинство, то есть 55 процентов, выступают в поддержку создания армии Евросоюза, и 68 процентов европейцев считают, что Евросоюз должен предпринимать более активные шаги в области обороны.

Джоэл Дей (Joel Day)