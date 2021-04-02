Дневник (Украина): болгарские истребители участвовали в операции НАТО по перехвату российских боевых самолетов

29 марта НАТО заявила, что ее самолеты 10 раз перехватили российские воздушные суда над Северной Атлантикой, Северным, Черным и Балтийским морями. В операции НАТО участвовали истребители из Болгарии, Турции, Румынии, Италии, Великобритании, Бельгии и Норвегии. В альянсе заявляют, что российские самолеты часто летают без маркировки, не подают план полета и тем самым создают потенциальный риск для гражданских полетов. "Участие Болгарии было символично, - замечает болгарский читатель. - Да, но по морде мы потом совсем не символично получим!"

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Комментарии

НеКой

А потом вы опять будете защищать российских шпионов…

shisharko

Ну и кому нужно это бессмысленное мерение письками??

Николай Колев

Масло и сахар начали исчезать с прилавков, а цены на другие основные продукты питания с начала года подскочили на 20-30, а то и на 70 процентов. Как сказал Байден, "мечты России о величии всегда заканчиваются хлебными карточками".

Таралеж

Вот так потом и гибнут мирные граждане, эти гады только и могут, что самолеты сбивать!

kvasimodo

Вот это новость прямо перед выборами, как ловко это они все сфабриковали! Весело.

Незнайко в Слънчевия град

Обычные проверки ПВО. Русские зашли в воздушное пространство НАТО и начали записывать, как те реагируют. НАТО делают то же самое. Ничего особенного.

Hasmokar

И снова за наши налоги.

Котаракът на Шрьодингер

"Болгарские истребители присоединились к операции НАТО" - что, сразу оба? У, теперь весь мир ошарашен, все завидуют нашей боевой мощи, а карлик трясется от страха у себя в Кремле.

tacheaux

Вы не поняли, где тут новость - важно, что Болгария присоединилась к этим маневрам НАТО, хотя в других - с военными кораблями в Черном море - отказывалась участвовать, оправдываясь пандемией коронавируса.

geordgeo

Российская армия почивает на старых лаврах, на самом деле она отстала по всем фронтам - машины изношены, в армии полное моральное разложение, все бухают - от рядового до генерала. Зачем попусту писать статьи, как там все хорошо, толку ноль…

Judjuk

Болгарское участие символично. Важно, откуда именно вылетели натовские самолеты. Это было замечено и отмечено.

hkr17702506

Да все болгарское символично, но по морде мы потом совсем не символично получим.

disorg

Стандартные игры времен холодной войны.

Hepo

Нет, сейчас дела обстоят иначе. Тогда из всех черноморских стран только Турция входила в НАТО, а сейчас только Россия не в альянсе.

subsonic

У ушанок нет хлеба, чтобы прокормить свой народ, но они все хотят завоевать мир.

dma12587967

Дожили, советские истребители гоняют советские истребители.

Alexander97

Воздушные хулиганы! Раз прячутся, значит, совесть загрызла. Разве они не заслуживают отстрела за такое поведение?

SerenaLipuma

Нет никого тупее европейцев! Опять будут дохнуть на собственной земле во имя американских интересов. Неужели им мало двух войн?

ojl41369459

Какое им дело, что они затрудняют полеты гражданских самолетов. Они же "отдельная цивилизация". Орки.