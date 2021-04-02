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Интерфакс-АВН

Песков на вопрос о переброске войск к украинской границе: РФ вправе перемещать войска по своей территории, это никому не угрожает

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к украинским границам. "Российская Федерация перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", - подчеркнул Песков.

По его словам, РФ принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. "Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д. и т.п. Это все обязывает быть начеку", - подчеркнул Песков.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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