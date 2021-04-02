Войти
bmpd.livejournal.com

Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК

542
2
0

Как сообщает Телеграм-канал "Кремлёвский агрегатор", на состоявшемся 29 марта 2021 года в Правительстве Российской Федерации совещании "по вопросам организационной трансформации оборонно-промышленного кластера ГК "Ростех", было принято решение, что бывший Министр обороны России Анатолий Сердюков, сейчас возглавляющий Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК"), в ближайшее время займет по совместительству одновременно и аналогичный пост в ПАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ПАО "ОСК"), с полной передачей ОСК в состав Государственной корпорации "Ростех". Это связано с намерениями руководства России и ГК "Ростех" осуществить в ОСК преобразования, аналогичные начатым под руководством А.Э. Сердюкова в авиационной отрасли.

Панорама АО "Балтийский завод" (в составе ПАО "Объединенная судостроительная корпорация") (с) АО "Балтийский завод"

Источник сообщил Телеграм-каналу, что данное решение вызвано хроническими проблемами с функционированием ОСК, вызывающими серьезное недовольство в Кремле и Правительстве, и что Анатолий Сердюков - "единственный, кто представил реалистичный план организационной корпоративной трансформации ОСК", в то время как "нынешние [руководители ОСК] только бесконечно просят денег".

Сообщено, что данный план принципиально основывается на плане корпоративной трансформации авиастроительной ОАК, утвержденном на совещании в ГК "Ростех" 2 февраля 2021 года. В частности, при трансформации ОСК предлагается осуществить слияние ряда кораблестроительных проектно-конструкторских бюро, у наследованных от советских времен, в четыре единых профильных КБ - подводного кораблестроения, надводного кораблестроения, вспомогательного флота и гражданских программ. Три из них будут размещены в Санкт-Петербурге, а КБ вспомогательного флота предполагается создать на базе нижегородского АО "КБ "Вымпел".

Источник также сообщил, что обсуждается и "серьезный план" оптимизации судостроительных мощностей ОСК. В частности, предлагается вернутся к ранее неоднократно обсуждавшемуся вопросу о переносе площадок Балтийского и Адмиралтейского завода из центральной части Санкт-Петербурга на новую "суперверфь", которую предлагается построить в петербургском регионе по образцу дальневосточной "Звезды". В случае принятия положительного решения данная мера может быть осуществлена в течении примерно десяти лет. Осободившиеся бывшие территории заводов будут пущены под редевелопмент и создание "Морского фасада Санкт-Петербурга". Источник обратил внимание, что данный проект соответствует обсуждаемому сейчас в Правительстве России предложению совладельца "Трансмашхолдинга" Андрея Бокарева о переносе Большого порта Санкт-Петербурга в Усть-Лугу, с передачей территории порта под редевелопмент. Источник обратил внимание, что данный проект фактически поддержал В.В. Путин, и что "это указывает направленность желательного для высшего руководства развития города".

Решение задачи создания новой "суперверфи" на Балтике и переноса мощностей петербургских заводов может быть возложено на планируемую к созданию (видимо, при участии ОСК) частно-государственную "Корпорацию развития портов Северо-Западного региона", которая займется и переносом Большого порта Санкт-Петербурга.

Также в плане трансформации ОСК предлагается серьезно модернизировать и расширить мощности петербургской Северной верфи, сделав ее флагманским предприятием надводного военного кораблестроения, и в то же время "оптимизировать" ряд второстепенных верфей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Балтийский завод
Минoбороны РФ
ОАК
ОСК
Ростех
Северная верфь
Персоны
Путин Владимир
Сердюков Анатолий
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
29.01.2014
Судостроение: неэффективно и убыточно
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
14.11.2012
Дмитрий Рогозин: то, что мы задумали и уже делаем, врагу не понравится
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
2 комментария
№1
02.04.2021 09:57
Толком авиацию не развил,  теперь корабли топить будет, да уровень профессионализма ниже плинтуса. Гадко и стыдно всё это смотреть и слушать.
0
Сообщить
№2
02.04.2021 10:02
А вчера прошла информация что Роскосмос:-))))
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 10:02
  • 2
Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК
  • 02.04 09:44
  • 1
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 02.04 09:34
  • 7
В Воронеже планируют выпускать до 12 Ил-112 в год
  • 02.04 09:30
  • 2
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 02.04 05:41
  • 2185
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.04 03:13
  • 3
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 02.04 01:06
  • 14
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 02.04 00:37
  • 82
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 01.04 21:54
  • 1
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 01.04 21:38
  • 30
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 01.04 20:20
  • 11
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 01.04 18:53
  • 25
Защитим любой ценой
  • 01.04 17:20
  • 2
«Лады» приоритет: бесшумной подводной лодке нашли место службы
  • 01.04 17:15
  • 4
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 01.04 14:42
  • 4
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?