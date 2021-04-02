Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК

Как сообщает Телеграм-канал "Кремлёвский агрегатор", на состоявшемся 29 марта 2021 года в Правительстве Российской Федерации совещании "по вопросам организационной трансформации оборонно-промышленного кластера ГК "Ростех", было принято решение, что бывший Министр обороны России Анатолий Сердюков, сейчас возглавляющий Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК"), в ближайшее время займет по совместительству одновременно и аналогичный пост в ПАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ПАО "ОСК"), с полной передачей ОСК в состав Государственной корпорации "Ростех". Это связано с намерениями руководства России и ГК "Ростех" осуществить в ОСК преобразования, аналогичные начатым под руководством А.Э. Сердюкова в авиационной отрасли.

Панорама АО "Балтийский завод" (в составе ПАО "Объединенная судостроительная корпорация") (с) АО "Балтийский завод"

Источник сообщил Телеграм-каналу, что данное решение вызвано хроническими проблемами с функционированием ОСК, вызывающими серьезное недовольство в Кремле и Правительстве, и что Анатолий Сердюков - "единственный, кто представил реалистичный план организационной корпоративной трансформации ОСК", в то время как "нынешние [руководители ОСК] только бесконечно просят денег".

Сообщено, что данный план принципиально основывается на плане корпоративной трансформации авиастроительной ОАК, утвержденном на совещании в ГК "Ростех" 2 февраля 2021 года. В частности, при трансформации ОСК предлагается осуществить слияние ряда кораблестроительных проектно-конструкторских бюро, у наследованных от советских времен, в четыре единых профильных КБ - подводного кораблестроения, надводного кораблестроения, вспомогательного флота и гражданских программ. Три из них будут размещены в Санкт-Петербурге, а КБ вспомогательного флота предполагается создать на базе нижегородского АО "КБ "Вымпел".

Источник также сообщил, что обсуждается и "серьезный план" оптимизации судостроительных мощностей ОСК. В частности, предлагается вернутся к ранее неоднократно обсуждавшемуся вопросу о переносе площадок Балтийского и Адмиралтейского завода из центральной части Санкт-Петербурга на новую "суперверфь", которую предлагается построить в петербургском регионе по образцу дальневосточной "Звезды". В случае принятия положительного решения данная мера может быть осуществлена в течении примерно десяти лет. Осободившиеся бывшие территории заводов будут пущены под редевелопмент и создание "Морского фасада Санкт-Петербурга". Источник обратил внимание, что данный проект соответствует обсуждаемому сейчас в Правительстве России предложению совладельца "Трансмашхолдинга" Андрея Бокарева о переносе Большого порта Санкт-Петербурга в Усть-Лугу, с передачей территории порта под редевелопмент. Источник обратил внимание, что данный проект фактически поддержал В.В. Путин, и что "это указывает направленность желательного для высшего руководства развития города".

Решение задачи создания новой "суперверфи" на Балтике и переноса мощностей петербургских заводов может быть возложено на планируемую к созданию (видимо, при участии ОСК) частно-государственную "Корпорацию развития портов Северо-Западного региона", которая займется и переносом Большого порта Санкт-Петербурга.

Также в плане трансформации ОСК предлагается серьезно модернизировать и расширить мощности петербургской Северной верфи, сделав ее флагманским предприятием надводного военного кораблестроения, и в то же время "оптимизировать" ряд второстепенных верфей.