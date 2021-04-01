Россия начала модернизацию сгоревшего «Лошарика»

В марте специалистами Центра судоремонта (ЦС) «Звездочка» в Северодвинске была завершена выгрузка активной зоны ядерного реактора сгоревшей атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 «Лошарик» проекта 10831, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Минобороны России.

Собеседник добавил, что соответствующая операция «продолжалась около месяца», после чего начались работы по ремонту с модернизацией АГС. Согласно источнику, титановый корпус станции практически не пострадал, а ядерный реактор обитаемого аппарата заменять не планируется.

В марте британский журнал Navy Lookout показал возможное изображение российской атомной подводной лодки (АПЛ) К-329 «Белгород» проекта 09852 с АГС АС-31 «Лошарик» проекта 10831.

В июле 2019 года сгорел АС-31 «Лошарик» проекта 10831, в результате чего погибли 14 моряков. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить данную АГС.

Согласно открытым данным, АС-31 «Лошарик» проекта 10831 предназначен для проведения операций на морском грунте на глубине до шести километров, включающих, в частности, освещение окружающих ландшафтов, манипуляцию с различными внешними изделиями, например установку разнообразных датчиков и резку подводных кабелей, и общую разведку. Конструктивно корпус данной АГС скрывает семь титановых относительно независимых друг от друга сферических отсеков, связанных между собой переходами. В хвостовых отсеках, предположительно, находится атомная энергетическая установка. Общая длина субмарины — 69 метров, ширина — 7 метров, скорость подводного хода — 30 узлов.

Иван Потапов