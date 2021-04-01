Начальники генеральных штабов России и Белоруссии обсудили в Москве вопросы совместной оборонной политики

ЦАМТО, 31 марта. В Москве начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры со своим белорусским коллегой генерал-майором Виктором Гулевичем по вопросам совместной оборонной политики.

В ходе переговоров начальник российского Генштаба, заявил о приоритетности задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии в текущей военно-политической обстановке.

"В условиях сложившейся военно-политической обстановки, а также новых вызовов и угроз мы рассматриваем обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач", – сказал Валерий Герасимов.

Он отметил, что в рамках Союзного государства осуществляется совместное военное планирование, создана и функционирует Единая региональной система противовоздушной обороны России и Белоруссии.

"Особое внимание уделяется совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки", – добавил начальник Генерального штаба ВС РФ.

Валерий Герасимов также сообщил, что готовность вооруженных сил России и Белоруссии к защите Союзного государства будет проверена в ходе совместного стратегического командно-штабного учения "Запад-2021".

"В этом году на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации спланировано проведение совместного стратегического учения "Запад-2021". Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей, – сказал начальник российского Генштаба. – Также в 2021 году спланировано проведение тактического учения "Славянское братство" и целый ряд мероприятий в рамках Организации Договора о коллективной безопасности".

По словам Валерия Герасимова, заданная интенсивность проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки позволяет вооруженным силам России и Белоруссии поддерживать высокий уровень взаимодействия, боевой готовности и обеспечивает безопасность двух государств.

Кроме того, начальник Генерального штаба ВС РФ пригласил белорусского коллегу на IX Московскую конференцию по международной безопасности.

"Также ждем белорусские команды на Армейских международных играх-2021, а делегацию Республики Беларусь – на Международном военно-техническом форуме "Армия–2021", – сказал Валерий Герасимов.

Он выразил уверенность, что сегодняшняя встреча пройдет в конструктивном ключе, будет способствовать дальнейшему углублению взаимодействия военных ведомств двух стран и укреплению обороноспособности государств.

Белоруссия, подчеркнул Валерий Герасимов, была и остается ближайшим соседом России, надежным союзником и стратегическим партнером.

"И я рад очередной возможности обсудить вопросы нашего взаимодействия в военной сфере, которое мы поддерживаем на очень высоком уровне, благодаря регулярным и доверительным контактам наших верховных главнокомандующих", – сказал начальник российского Генштаба.

Валерий Герасимов поздравил коллегу с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь и пожелал успехов на этом ответственном посту.

В свою очередь, Виктор Гулевич выразил признательность российской стороне за теплую встречу. "Действительно, ощущаешь, что мы приехали к своим братьям", – сказал он.

Начальник белорусского Генштаба выразил уверенность, что в ходе переговоров будут проработаны все вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.