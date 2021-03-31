Космический корабль Маска разбился

Прототип транспортной системы Starship компании SpaceX американского инженера и предпринимателя Илона Маска в ходе очередных испытаний совершил жесткую посадку. Соответствующая трансляция велась в Twitter.

Согласно редактору Ars Technica Эрику Бергеру, испытывался 11-й прототип космического корабля (SN11), который при маневрах вращался вокруг своей оси несколько интенсивнее, чем во время испытаний предыдущих изделий. Как заявил Маск, Starship разбился, вероятно, из-за проблем со вторым двигателем Raptor.

В марте Маск причиной взрыва десятого прототипа космического корабля Starship (SN10), случившегося ранее в том же месяце, назвал низкую тягу его двигателя Raptor, вероятно, из-за частичного попадания гелия из топливного бака.

В декабре 2020 года разработчик ракетных двигателей Merlin и Raptor Томас Мюллер рассказал о том, что покинул компанию SpaceX.

В марте 2018 года Маск заявил, что Raptor получит самую большую тяговооруженность (отношение развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех двигателей, когда-либо действовавших в мире.

Иван Потапов