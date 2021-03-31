Войти
Lenta.ru

Космический корабль Маска разбился

250
0
0
Источник изображения: Фото: SpaceX

Прототип транспортной системы Starship компании SpaceX американского инженера и предпринимателя Илона Маска в ходе очередных испытаний совершил жесткую посадку. Соответствующая трансляция велась в Twitter.

Согласно редактору Ars Technica Эрику Бергеру, испытывался 11-й прототип космического корабля (SN11), который при маневрах вращался вокруг своей оси несколько интенсивнее, чем во время испытаний предыдущих изделий. Как заявил Маск, Starship разбился, вероятно, из-за проблем со вторым двигателем Raptor.

В марте Маск причиной взрыва десятого прототипа космического корабля Starship (SN10), случившегося ранее в том же месяце, назвал низкую тягу его двигателя Raptor, вероятно, из-за частичного попадания гелия из топливного бака.

В декабре 2020 года разработчик ракетных двигателей Merlin и Raptor Томас Мюллер рассказал о том, что покинул компанию SpaceX.

В марте 2018 года Маск заявил, что Raptor получит самую большую тяговооруженность (отношение развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех двигателей, когда-либо действовавших в мире.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AW-101
EH-101
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
Похожие новости
11.12.2020
Подъем с переворотом и взрывом: корабль Маска произвел фурор
03.03.2020
Космонавтика Илона Маска
15.03.2019
Не прощай их, Юра
18.01.2016
Пентагон ловит космических частников
15.09.2015
Однопланетные виды не выживают
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 08:38
  • 20
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 31.03 07:40
  • 6
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 31.03 04:16
  • 1
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
  • 31.03 04:16
  • 1
Сенсационные кадры: российский ударный БПЛА уничтожил самолет. Обратил на себя внимание тип ракеты (Haber7, Турция)
  • 31.03 04:15
  • 1
Военно-техническая дипломатия
  • 31.03 01:23
  • 67
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 31.03 00:44
  • 17
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 23:01
  • 10
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 30.03 21:51
  • 1
Илон Маск озвучил причину взрыва демонстратора Starship
  • 30.03 21:47
  • 4
Aftonbladet (Швеция): что Запад сможет противопоставить России в случае атаки
  • 30.03 19:31
  • 3
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 19:20
  • 4
В Одессу прибыл американский сухогруз c военным снаряжением для ВСУ
  • 30.03 18:51
  • 2
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 18:50
  • 2
В конгрессно-выставочном центре "Партиот" прошла военно-научная конференция
  • 30.03 18:01
  • 12
За «Терминатором» придет «Армата»