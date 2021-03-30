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Известия.ru

В ЮВО заявили о росте активности НАТО в Черном море на 45%

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Cassandra Johnson

Активность разведывательных служб НАТО в акватории Черного моря за прошедший год увеличилась на 45%. Такие данные привел командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников в интервью газете «Военный вестник».

«Самолеты-разведчики стран альянса более 1 тыс. раз барражировали в непосредственной близости от территории РФ. Разведывательные самолеты практически перешли в режим боевого дежурства в районе российских границ Крымского побережья и прибрежной зоны Краснодарского края. Самолеты Южного военного округа и боевые корабли ЧФ более 200 раз выходили на их перехват», — указал он.

По оценкам военнослужащих, за 2020 год самолеты США осуществили более 140 разведывательных полетов вблизи южных границ и провели 13 крупномасштабных учений. В них приняли участие более 40 тыс. военнослужащих НАТО, а также государств, которые добиваются членства в альянсе.

«Анализ развития военно-политической обстановки в мире показывает, что Юго-Западное стратегическое направление по-прежнему является одним из основных источников возникновения угроз безопасности Российской Федерации», — отметил Дворников.

Он также обратил внимание на то, что увеличилось время пребывания в Черном море американских кораблей. В 2019 году американские суда заходили в акваторию всего восемь раз, в то время как в 2020-м их пребывание в Черном море в совокупности составило 240 дней. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории ограничено 21 сутками.

23 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил об усилении присутствия альянса в регионе Черного моря. По его словам, на данный момент НАТО проводит больше учений, активизирует сотрудничество с партнерами и развертывает боевые группы, таким образом посылая «четкий сигнал» России.

17 марта Столтенберг объяснил, что альянс наращивает свое присутствие в Черном море, так как регион является для НАТО приоритетом.


В ответ на это в МИД России пообещали адекватный ответ на шаги альянса. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в НАТО ищут угрозу со стороны Москвы, тогда как настоящей опасностью являются пандемия COVID-19, нестабильность в сфере экономики и политики, а также политизация проблем человека.

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