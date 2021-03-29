Франция предлагает Украине истребители Rafale

Как сообщает французское сетевое издание "Intelligence Online" , Франция предлагает Украине поставку истребителей Dassault Rafale для замены устаревших истребителей советского производства. Сообщается, что переговоры о продаже Украине истребителей Rafale должны стать "главной темой" повестки планируемого в первой половине 2021 года визита президента Франции Эмануэля Макрона в Киев.

Истребители Dassault Rafale вооруженных сил Франции (с) www.opex360.com

"Президент Франции верит в шансы Rafale на победу в этом бывшем оплоте российской промышленности. У Парижа есть преимущество: его коммерческая система, способная поддерживать такой контракт, уже существует", - сообщает "Intelligence Online". По данным ресурса, правительство Франции готово выделить государственные гарантии на кредит в размере 85% от стоимости контракта, на что французское министерство финансов якобы уже зарезервировало 1,5 млрд евро.

На первом этапе речь идет о возможности продажи Украине от 6 до 12 самолетов Rafale, что соответствует параметрам предварительно одобренного министерством обороны Украины в 2020 году перспективного плана развития Воздушных сил Украины до 2035 года "Візії Повітряних Сил 2035" ("Видение Воздушных сил 2035"). Центральной частью плана рассматривается замена самолетов МиГ-29, Су-27, Су-24М, Су-25, Су-24МР Воздушных сил Украины на единый многоцелевой истребитель поколения "4++".

Согласно данному плану, в рамках его первого подготовительного этапа (который продлится до 2025 года) должен быть проведен в 2021-2022 годах тендер и подписан контракт на закупку Украиной многоцелевого истребителя, ограниченные поставки которого (общее количество до 6-12 самолетов) должны начаться в 2023-2025 годах для начала опытной эксплуатации, изучения форм и способов применения и организации подготовки личного состава.

Основной целью второго этапа (исполнительного, к 2030 году) является переход к плановому переоснащению тактической авиации, что позволит прекратить деградацию возможностей Воздушных сил Украины. Должны быть налажены регулярные поставки новой боевой авиационной техники (8-12 многоцелевых истребителей - оценочно суммарно до 30-36 машин) с одновременным выводом из боевого состава устаревших образцов. Планируется, что к 2030 году не менее двух авиационных украинских бригад тактической авиации должны быть полностью переоснащены на новые самолеты и получить полные оперативные возможности.

Высокопоставленные представители министерства обороны Украины до настоящего времени в качестве возможных кадидатов на закупку называли истребители Boeing F-15 (F-15EX), Lockheed Martin F-16V и Saab JAS-39E/F Gripen NG. Однако "Intelligence Online" со ссылкой на инсайдерские источники заявляет, что "не исключено, что украинский тендер приведет к дуэли" между самолетом Dassault Rafale и американским Boeing F/A-18E/F Super Hornet.

Издание заявляет, что в продвижении Rаfale на Украине "Франция может рассчитывать на министра внутренних дел Украина Арсена Авакова", имеющего репутацию профланцузского лоббиста. Аваков выступил главным двигателем заключения в счет французского кредитования контрактов на закупку для структур МВД Украины 55 вертолетов компании Airbus Helicopters и 20 сторожевых катеров французской компании ОСЕА.