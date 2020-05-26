План развития Воздушных сил Украины до 2035 года

На сайте украинской информационно-консалтинговой компании "Defense Express" опубликован материал об одобренном решением Военного совета Воздушных сил вооруженных сил Украины от 15 мая 2020 года весьма претенциозном плане развития [Военно-]Воздушных сил Украины до 2035 года "Візії Повітряних Сил 2035" ("Видение Воздушных сил 2035").

Штурмовики Су-25 из состава 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил вооруженных сил Украины. Кульбакино (Николаев), апрель 2020 года (с) mil.in.ua

Украинскую военную авиацию планируют переоснастить новыми боевыми самолетами в три этапа в течение 2021-2035 годов. Для переоснащения тактической авиации необходимо выделить 200 млрд гривен.

Такие планы обозначены в одобренном решением Военного совета Воздушных сил вооруженных сил Украины от 15 мая 2020 года "Видении Воздушных сил 2035".

Этот документ разработан на основе "Видения Вооруженных Сил Украины" с целью определения рациональных путей развития Воздушных сил на период до 2035 года и для формирования исходных данных для Государственной программы развития вооруженных сил Украины до 2025 года, Программы развития Воздушных сил, других документов оборонного планирования.

В частности, в рамках первого, подготовительного этапа (который продлится до 2025 года) должен быть проведен в 2021-2022 годах тендер и подписан контракт на закупку многоцелевого истребителя, ограниченные поставки которого (общее количество до 6-12 самолетов) должны начаться в 2023-2025 годах для начала опытной эксплуатации, изучения форм и способов применения, организации подготовки персонала.

Кроме того, для недопущения снижения уровня имеющихся возможностей должно продолжаться проведение ремонтов и продления ресурса существующих основных боевых образцов вооружения и военной техники (до поставки новых образцов) с одновременным закрытием неперспективных программ модернизации.

Основной целью второго этапа (исполнительного, к 2030 году) является переход к плановому переоснащению тактической авиации, что позволит прекратить деградацию возможностей Воздушных сил. Должны быть налажены регулярные поставки новой боевой авиационной техники (8-12 многоцелевых самолетов в год) с одновременным выводом из боевого состава устаревших образцов, избавлением от отдельных родов авиации.

К 2030 году не менее двух авиационных бригад тактической авиации должны быть полностью переоснащены на новые самолеты и получить полные оперативные возможности. Кроме того, в течение этого периода должно начаться также переоснащение транспортной и специальной авиации (1-2 самолета ежегодно), развертывание новых беспилотных авиационных подразделений на замену штурмовой, бомбардировочной и разведывательной авиации.

Основной целью третьего этапа (фиксирующего, к 2035 году) является завершение переоснащения и обеспечение устойчивого развития Воздушных сил ВСУ. К 2035 году практически вся устаревшая боевая техника должна быть выведена из состава Воздушных сил. Взамен должны быть сформированы и обрести оперативные возможности Воздушные силы нового образца. Система управления, всестороннего обеспечения, личный состав должны быть готовы к эффективному применению полученного потенциала во всех определенных сценариях.

Авиация Воздушных сил образца 2035 должна иметь:

- не менее 4 бригад тактической авиации, вооруженных современным унифицированным многоцелевым истребителем поколения 4 ++;

- не менее 4 бригад (полков) беспилотной разведывательно-ударной авиации;

- бригаду транспортной и специальной авиации;

- учебную авиационную бригаду.

Существующая модель тактической авиации в составе ее родов (истребительная, бомбардировочная, штурмовая, разведывательная), вооруженных широкой номенклатурой самолетов типов: МиГ-29, Су-27, Су-24М, Су-25, Су-24МР, должна претерпеть изменения в направлении унификации и трансформироваться в модель многофункциональных боевых частей тактической авиации, вооруженных единственным типом многоцелевого истребителя поколения 4 ++ зарубежного производства (типа Saab JAS-39E/F Gripen, F-16 Block 70/72, или другие), что позволит обеспечить унификацию и экономию ресурсов.

Численность боевых частей тактической авиации должна уменьшиться (ориентировочная потребность 72 - 108 многоцелевых истребителей), однако ее боевой потенциал (за счет переоснащения на новые многофункциональные образцы) значительно повысится.

Ориентировочная потребность в ресурсах на переоснащение тактической авиации составляет около 200 млрд гривен [7,44 млрд долл по нынешнему курсу].

Транспортная и специальная авиация, оснащенная широкой номенклатурой самолетов типов Ан-30, Ил-76МД, Ан-26 и вертолетами типа Ми-8 также претерпеть изменения в направлении унификации. Как единая транспортная платформа должен быть избран современный средний транспортный самолет национального производства, на базе которого будут создаваться другие образцы авиатехники.

Переоснащение транспортной и специальной авиации должно начаться в течение второй фазы и завершиться в третьей фазе реализации "Видения" (2027-2035 годы). Ориентировочная потребность в ресурсах на переоснащение транспортной и специальной авиации составляет около 40 млрд гривен [1,49 млрд долл].

Учебная авиация, оснащенная самолетом Л-39, должна претерпеть переоснащение на современный многофункциональный учебно-боевой самолет, который станет основной учебной платформой, а при необходимости сможет использоваться для выполнения отдельных боевых задач с целью усиления возможностей тактической авиации. Ориентировочная потребность в ресурсах на переоснащение учебно-боевой авиации составляет около 35 млрд гривен [1,3 млрд долл].

Среди наиболее вероятным претендентов на роль учебно-боевого самолета Воздушных сил ВСУ с турбореактивной силовой установкой можно назвать такие образцы, как М-346 (Alenia Aermacchi, Италия) и L-15 (Hongdu Aviation Industry Group, КНР).

Беспилотная составляющая должна быть представлена ​​двумя типами комплексов (разведывательным и разведывательно-ударным) оперативно-тактического (оперативного) уровня. Потребность в ресурсах составляет ориентировочно 30 млрд гривен [1,12 млрд долл].

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий развития авиации Воздушных сил, за весь период развития в 15 лет оценивается на уровне 320 млрд гривен (в ценах 2020 финансового года) [11,91 млрд долл].

Реализация "Видения" требует значительных финансовых ресурсов, выходящих за рамки текущего финансирования Вооруженных сил, и невозможна без поддержки правительства Украины. В частности ее реализация потребует разработки государственной целевой программы переоснащения тактической авиации (закупки многоцелевых истребителей), а также военно-технической помощи от стран-партнеров.