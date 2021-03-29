Главред (Украина): Украине пора понять, что даже самый лояльный президент РФ Крым добровольно не вернет

Украинские эксперты продолжают бряцать оружием на страницах СМИ и, мечтая об «освобождении» Крыма, подкидывают планы все новых и новых «спецопераций». К ним Украине предстоит как следует «подготовиться». Киевские власти должны, по мнению автора, исходить из трех основных факторов: армия, ВПК и поддержка НАТО — куда же без нее.

Целый день снова читаю про Навального и что в его штабе отказались менять на карте принадлежность Крыма. Якобы это какое-то значимое событие. На самом деле, это не имеет особого значения. Мы должны раз и навсегда забыть о том, что кто-то нам что-то отдаст просто так. Этого не будет при "лучшем российском президенте", потому что так просто не может быть. Единственный механизм возвращения украинских территорий - соответствующая спецоперация, которая, конечно, может быть проведена только при благоприятных условиях. Но главное - надо быть к ней готовыми. Других путей нет и не может быть.

Подготовка, кроме, конечно, самого плана спецоперации, должна предусматривать подготовку армии, состояние ВПК, международную поддержку и взаимодействие. В последнее время все эти аспекты отошли на периферию информационного пространства, поэтому может сложиться впечатление, что за последние два года никакого прогресса в этих направлениях не наблюдается, хотя я думаю, что здесь скорее можно говорить о наследственности и развитии предыдущих тенденций, чем об их отрицании.

В общем, как по мне, нормальное государство начинается в тот момент, когда линия в аспекте национальной безопасности, обороны жестко определяется национальными интересами и продвигается в определенном направлении независимо от политического бэкграунда. На самом деле, то, что сейчас меньше говорят об обороноспособности, не означает отсутствие шагов в этом направлении. По информации минобороны подготовлен проект реформы денежного обеспечения армии с возможностью повышения выплат.

В сентябре прошлого года утверждена стратегия национальной безопасности. Некоторые интересные процессы происходят и в Укроборонпроме, где в декабре наблюдательный совет возглавил Горбулин. По-моему, это важное решение для наследственности решений и подходов. В самом концерне продолжаются серьезные перевоплощения.

Самое важное, все новые очертания приобретает взаимодействие Украины и НАТО. Украина не только получила статус партнера альянса с расширенными возможностями, но и провела совместно с ним в сентябре 2020 года широкомасштабные учения. На текущий год также запланировано участие украинской армии в 8-ми международных военных учениях. Помощь в сфере обороны со стороны США тоже растет.

Конечно, этого всего недостаточно, и это - только начало. Угроза дальнейшей эскалации со стороны России никуда не исчезает. Какие бы там процессы в политике ни происходили, она в отдаленной перспективе будет оставаться враждебным для Украины образованием и соседом, от которого можно ждать только расширения или утоления агрессии. Это просто обычный факт, который необходимо учитывать, и выстраивать собственную стратегию, исходя из этого факта.

И кто бы ни возглавлял в будущем Украину, он должен будет исходить из трех основных факторов: армия, ВПК и дипломатическая поддержка партнеров. С перспективой еще более глубокого погружения Украины в процессы атлантического взаимодействия. Вот это - важно.

Петр Олещук