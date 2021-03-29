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ТАСС

Два МиГ-31 впервые в истории ВМФ РФ пролетели над Северным полюсом с дозаправкой

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Группы перехватчиков дальнего радиуса действия заступили на боевое дежурство в Арктике для контроля региона

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Два истребителя МиГ-31 впервые в истории Военно-морского флота России пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе, доложил в пятницу главком ВМФ РФ Николай Евменов президенту Владимиру Путину.

"В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнены <...> полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса", - сказал он.

Ранее командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц сообщил, что группы перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31 заступили на боевое дежурство в Арктике для контроля региона.

МиГ-31 - сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Именно этот самолет стал платформой для создания авиакомплекса "Кинжал", оснащенного гиперзвуковой ракетой. Новая машина получила название МиГ-31К.

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Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
ГЗЛА
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