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Интерфакс-АВН

ВМФ России до 2027 года получит более 100 вспомогательных судов, среди них пять средних морских танкеров проекта 21130

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Средний морской танкер проекта 23130
Средний морской танкер проекта 23130.
Источник изображения: nssz.ru

На "Невском судостроительно-судоремонтном заводе" заложили первый серийный средний морской танкер для Черноморского флота

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Первый серийный средний морской танкер проекта 21130 для Черноморского флота "Василий Никитин" заложили в пятницу в Шлиссельбурге, сообщили в пресс-службе Объединенной Судостроительной корпорации.

"26 марта в городе Шлиссельбург, Ленинградской области на "Невском судостроительно-судоремонтном заводе" состоялась торжественная церемония закладки киля первого серийного среднего морского танкера проекта 23130 "Василий Никитин", - сообщили в пресс-службе.

"До 2027 года будет построено пять танкеров данного проекта, что позволит гарантированно обеспечить потребности ВМФ в дальней морской зоне. Всего до 2027 года планируется построить более 100 вспомогательных судов различного предназначения" - сообщил на церемонии начальник службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ капитан 1 ранга Сергей Епифанов, слова которого приводят в пресс-службе.

Судно названо в честь генерал-полковника Василия Васильевича Никитина, начальника Центрального управления ракетного топлива и горючего Министерства обороны СССР, отметили в пресс-службе. По ее данным, передача флоту запланирована на 2023 год.

Танкер способен передавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров на борт или кильватерным способом.

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