В США признали обнаружение F-22 и F-35 российскими С-400

Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», становясь все более совершенными, вероятно, позволяют обнаруживать и отслеживать малозаметные самолеты F-22 Raptor, F-35 Lightning II и B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США, признает американский журнал The National Interest.

Издание пишет, что С-400 «Триумф» вместе с другими системами противовоздушной обороны (ПВО) объединяются в сеть, которая, используя современные высокоскоростные цифровые технологии обработки данных, позволяет осуществлять быстрый обмен информацией, касающейся сопровождения цели.

Журнал заявляет, что в таком случае может решаться не только задача обнаружения малозаметных истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II, но и вопрос о непрерывном и точном отслеживании местоположения данных самолетов в воздушном пространстве, контролируемом российскими системами ПВО.

В марте в публикации The National Interest было названо лучшее российское оружие, которое должно принять участие в параде Победы: танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, ЗРС С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.

В том же месяце американское издание 19FortyFive назвало С-400 «Триумф» смертоносным, поскольку данная ЗРС не только эффективна против ракет и самолетов, но и выступает в качестве инструмента экономической и гибридной войны.

Иван Потапов