56-я десантно-штурмовая бригада будет переформирована в полк

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Внезапно. Десантуру сокращают . За что? Укусил проклятый "мебельщик" Шойгу?

"В рамках наращивания боевых возможностей войск в 2021 году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии", - сказал Шойгу в четверг на заседании коллегии Минобороны России.

https://tass.ru/armiya-i-opk/10992351

Выходит, вместо нового 97-го полка в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии будет введена 56-я десантно-штурмовая бригада, свернутая по штатам в полк. Экономия.

снимки из расположения нового 237-го десантно-штурмового полка 76-й Псковской дивизии

http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=18650