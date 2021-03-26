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ТАСС

Шойгу заявил, что третий десантно-штурмовой полк развернут в Пскове

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Берет в руке десантника на празднике дня ВДВ. Архивное фото
Берет в руке десантника на празднике дня ВДВ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Степанов

Министр обороны также сообщил, что 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируется переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Третий десантно-штурмовой полк планируется в этом году развернуть в Пскове, а 56-ю десантно-штурмовую бригаду переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии", - сказал Шойгу в четверг на заседании коллегии Минобороны России.

По оценке министра, сегодня ВДВ "вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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