Войти
Lenta.ru

В США назвали «короля неба»

335
0
0
Источник изображения: Фото: Charlie Riedel / AP

Стратегический малозаметный тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США является «одним из самых хорошо спроектированных и экономичных самолетов, когда-либо построенных для использования в военных целях», пишет американский журнал The National Interest.

Данный самолет издание называет «бомбардировочным королем неба». В публикации отмечается, что B-2 Spirit принимал участие в ударах по Сербии, Ираку и Ливии. Издание напоминает, что миссии длительностью более 40 часов являются обычными для данных самолетов.

«Больше всего пилоты B-2 сосредотачиваются на том, чтобы быть готовыми [выполнить маневр и применить оружие], поскольку они часто первыми наносят удар в конфликте высокой интенсивности», — пишет журнал.

В апреле 2020 года американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman выпустила на YouTube рекламный ролик тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. «Когда Соединенные Штаты идут на войну, B-2 идут первыми — так было в Ираке, Афганистане, Сербии и Ливии (в 2011 и 2017 годах)», — говорится в ролике. Также на видео корпорация хвалится 44-часовой боевой миссией B-2 Spirit, проведенной в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom), которая называется рекордной по своей длительности в мировой истории.

B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика (без оборудования) оценивается в один миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела 21 такую машину.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Ливия
Сербия
США
Продукция
B-2 Spirit
Компании
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
Похожие новости
12.02.2021
В США показали «конец света»
26.01.2021
В США «убийцу» российских С-400 назвали «самым крутым» самолетом в мире
15.07.2020
Самару и Екатеринбург прикроют С-400 из-за США
28.04.2020
Бомбить, бомбить и еще раз бомбить – стратегия США без изменений
27.04.2020
На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК