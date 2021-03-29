Норвегия заблокировала покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce

Как сообщила газета "Ведомости" в материале Анастасии Львовой и Алексея Никольского "Норвегия не дала ТМХ купить завод двигателей. Власти объясняют это соображениями безопасности" , правительство Норвегии приняло окончательное решение заблокировать покупку российским "Трансмашхолдингом" (ТМХ) норвежского завода по производству судовых и энергетических дизельных двигателей Bergen Engines (Берген) у группы Rolls-Royce Holdings.

Берген - крупный порт и центр нефтяной промышленности Норвегии (с) Barrie Fanton / Universal Images Group via Getty Images

В начале февраля было объявлено, что международное подразделение "Трансмашхолдинга" (ТМХ), компания TMH International, купит Bergen Engines. Как сообщал нынешний владелец завода, британская Rolls-Royce Holdings, сделка оценивалась в 150 млн евро, а в ее периметр вошли бы "расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах мира".

По официальным заявлениям представителей TMH International, компания собиралась поставлять норвежские двигатели "для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий".

"Теперь у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо предотвратить продажу компании [Bergen Engines] стране, с которой у нас нет сотрудничества в сфере безопасности", - заявила на парламентских слушаниях 23 марта министр юстиции Норвегии Моника Мэллан (цитата по Reuters). В Норвегии считают, что технологии Bergen представляли бы военно-стратегический интерес для России и повысили бы военный потенциал страны, цитирует агентство правительство страны. Вдобавок глава минюста упомянула стратегическое расположение Bergen Engines. При покупке завода ТМХ Россия получила бы выход к г. Бергену и оборонным сооружениям, имеющим важное значение для безопасности Норвегии и ее союзников. Берген - крупный порт и центр нефтяной промышленности страны, неподалеку от него находится военно-морская база ВМФ Норвегии.

К 26 марта Норвегия примет резолюцию об остановке продажи на основании национального Закона о безопасности (параграфы 2-5), который дает возможность заблокировать передачу некоторых классов технологий зарубежным компаниям.

Представитель ТМХ сообщил "Ведомостям", что компания претендовала на завод наряду с другими мировыми игроками, но Rolls-Royce признала предложение россиян предпочтительным "как с точки зрения выгоды для продающей стороны, так и с точки зрения социальной ответственности и будущего развития завода".

"ТМХ разочарован решением норвежских властей о применении положений Закона о безопасности в отношении приобретения Bergen Engines. В течение всего процесса ведения сделки ТМХ оставался максимально прозрачным в отношении структуры собственности и планов по развитию компании. В ходе подготовки сделки ТМХ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке Закона о безопасности Норвегии. Теперь нам предстоит оценить все коммерческие, финансовые и юридические последствия решения норвежских властей", - сообщил представитель ТМХ.

Согласно данным сайта, Bergen Engines производит газопоршневые и дизельные двигатели мощностью 1,4-11,8 МВт, разрабатывает решения и проектирует электростанции на основе модульных систем, производит двигатели для гражданских судов. Выручка Bergen Engines в 2019 г. составила $331 млн. Reuters утверждает, что двигатели поставляются и для норвежского военного флота. По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, двигатели Bergen Engines стоят на кораблях береговой охраны ВМС Норвегии и на разведывательном корабле Marjata. Как считает Барабанов, опасения норвежцев могли быть связаны с тем, что завод перестанет обслуживать двигатели на этих судах после сделки с ТМХ. Но организация помех в обслуживании явно не входила в планы ТМХ и это было бы легко предотвратить юридически, говорит эксперт.

Хотя ТМХ не анонсировал использование норвежских судовых двигателей, все эксперты связывают отказ в заключении сделки именно с этим направлением деятельности обеих компаний. ТМХ сам производит двигатели мощностью 800-7350 кВт для магистральных и маневровых локомотивов, речных и морских судов, предприятий атомной и малой энергетики.

Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров соглашается, что опасения норвежских властей необоснованны. ТМХ давно работает с международными партнерами - имеет представительства в других странах мира, активы за рубежом, да и один из акционеров группы - это французский концерн. "Кроме того, дистрибуцией и обслуживанием именно судовых двигателей Bergen Engines, которые устанавливаются на суда ВМС Норвегии, занимается внешняя компания Kongsberg Maritime, которая не входила в периметр сделки. То есть опасения, что компания не сможет обслуживать эти двигатели в дальнейшем, также необоснованны, - говорит Бурмистров. - С другой стороны, с ТМХ собиралась сотрудничать по программам импортозамещения российская Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), а ОСК с 2014 г. находится под санкциями США. Это могло послужить основанием для принятия отрицательного решения по сделке с норвежскими двигателями".

ТМХ и не планировал поставлять норвежские двигатели на военные корабли РФ, и, соответственно, о наращивании военного потенциала РФ речи нет: импорт двигателей для военных заказчиков все равно невозможен из-за санкций. А трансферт технологии был бы неэффективен с коммерческой точки зрения из-за того, что продукция ВПК - это всегда мелкая серия, рассуждает Барабанов. Несостоявшаяся сделка была исключительно коммерческой затеей ТМХ, заключает эксперт.

После объявления о блокировке сделки Rolls-Royce сообщила, что намерена найти нового покупателя на актив, ведь компания нуждается в привлечении ликвидности и компенсации пандемийных убытков.

"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская частная группа компаний, которая занимается выпуском электровозов, тепловозов, грузовых и пассажирских вагонов, вагонов электропоездов и метро.

Выручка группы в 2020 г. составила 305,4 млрд руб., увеличившись на 7% в годовом выражении. Чистая прибыль - 23,2 млрд руб. 20% ТМХ принадлежит французской Alstom, 80% - у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также главы совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора компании Кирилла Липы. Махмудов - основатель и совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК), Бокарев также является совладельцем УГМК.