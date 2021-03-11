Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале "Норвегия может заблокировать покупку "Трансмашхолдингом" завода у Rolls-Royce", управление национальной безопасности Норвегии может заблокировать покупку принадлежащего группе Rolls-Royce норвежского завода по производству двигателей Bergen Engines российским "Трансмашхолдингом". По словам министра юстиции Норвегии Моники Мэллан, причиной может стать угроза национальной безопасности. Сумма сделки ранее оценивалась в 150 млн евро.

Панорама завода Bergen Engines AS (с) Rolls-Royce

"Возможно, продажа Bergen Engines AS TMH Group может поставить под угрозу интересы национальной безопасности",- цитирует госпожу Мэллан Reuters. По словам министра, сейчас необходимо приостановить сделку, чтобы собрать фактическую базу, на основании которой будет принято решение.

Bergen Engines основан в 1946 году. За время работы поставил заказчикам более 7 тыс. двигателей, из которых 5 тыс. находятся в эксплуатации. Сейчас на предприятии работает около 900 сотрудников.

О покупке производства стало известно 4 февраля. Технологии завода "Трансмашхолдинг" планировал использовать в сфере энергетики. Среди других областей применения называлось, например, судостроение. Однако поставки двигателей могли осложниться из-за санкций против Объединенной судостроительной корпорации - Норвегия строго соблюдает ограничения.

Ранее "Коммерсантъ" в материале Натальи Скорлыгиной, Анастасии Веденеевой и Татьяны Дятел "ТМХ пошел за двигателями в Норвегию. Компания купила завод у Rolls-Royce за €150 млн" сообщал об этой истории:

"Трансмашхолдинг" за €150 млн купил у Rolls-Royce норвежский завод по производству дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines. Как основную область применения его технологий компания указывает распределенную энергетику. Однако аналитики отмечают, что в этом классе мощности (1-12 МВт) высока конкуренция. Другая перспективная отрасль применения - судостроение, поскольку такие двигатели в РФ не производятся. Но тут могут помешать санкции против Объединенной судостроительной корпорации, которые Норвегия строго соблюдает.

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) Андрея Бокарева, Искандара Махмудова, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы через входящую в его структуру TMH International приобрел у Rolls-Royce Group завод Bergen Engines в Норвегии. Об этом 4 февраля сообщили стороны. Как уточняет Rolls-Royce, цена сделки составила около €150 млн, в периметр сделки вошли завод дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах.

Bergen Engines выпускает газопоршневые и дизельные двигатели мощностью от 1,4 до 11,8 МВт, модульные электростанции, судовые двигатели, а также выполняет проектирование и обслуживание электростанций. Выручка в 2019 году составила £239 млн ($305,2 млн). Как поясняется в сообщении ТМХ, за счет приобретения компания рассчитывает расширить присутствие на мировом рынке дизелей, прежде всего газовых двигателей для использования в автономных энергосистемах.

Двигатели ТМХ (от 800 кВт) и Bergen Engines (от 1,4 МВт) относятся к мегаваттному классу, говорит старший аналитик Центра энергетики МШУ "Сколково" Юрий Мельников, и, действительно, могут использоваться в удаленных районах, но размер этого рынка ограничен: чаще используются двигатели гораздо меньшей мощности. Машины мегаваттного класса, скорее, подойдут для энергоснабжения предприятий, например проектов по добыче углеводородов, золота, угля на Дальнем Востоке и в Сибири, полагает он. В этом сегменте уже есть игроки, в первую очередь иностранные, ведь требования о локализации здесь не применяются. При этом крупные игроки избавляются от этого бизнеса из-за его низкой маржинальности и высокой конкуренции: так, в 2018 году GE продала Jenbacher и Waukesha (газопоршневые двигатели).

Газопоршневые двигатели могут найти применение и в традиционном для ТМХ локомотивостроении: как сообщал на прошлой неделе замгендиректора ОАО РЖД Сергей Кобзев, с 2025 года монополия собирается закупать только экологически чистые локомотивы на природном газе.

По мнению главы "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, новое приобретение ТМХ очень перспективно в том числе с точки зрения судостроения. У компании появляется возможность составить на российском рынке конкуренцию таким производителям, как MAN, Wartsila, Yanmar. Михаил Бурмистров отмечает, что у ТМХ есть богатый опыт работы с крупными госзаказчиками и комплексных поставок систем для транспорта, а в российском судостроении, где много мелких поставщиков, есть большая потребность в интеграторах.

Источники "Ъ" в судостроении говорят, что не слышали о планах каких-либо заказчиков ставить двигатели Bergen Engines на свои суда. При этом они отмечают, что в РФ не производятся среднеоборотные дизельные двигатели для гражданских судов. Они нужны для флота "река-море", рыболовецких и офшорных судов. Для военных целей такие двигатели производят "Звезда", Коломенский завод и Уральский дизель-моторный завод, но, как говорят собеседники "Ъ", они зачастую не выдерживают заявленные сроки поставок. Кроме того, их стоимость "по карману военным", а для бизнеса слишком высокая.

Собеседники "Ъ" считают, что в любом случае поставлять двигатели из Норвегии на верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая находится под санкциями, будет сложно: норвежские власти очень строго соблюдают их.

Источники "Ъ" в судостроении предполагают, что приобретение завода в Бергене может быть интересно ТМХ с точки зрения получения технологий, которые потом можно будет реализовать в РФ. Глава ОСК Алексей Рахманов в интервью "Ъ" (см. "Ъ" от 22 декабря 2020 года) рассказывал, что компания договаривается с ТМХ о создании научно-технического центра морских пропульсивных систем, в рамках которого будет реализовывать программу дизелестроения.