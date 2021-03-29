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ТАСС

Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Казахстаном о военном сотрудничестве

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Флаги РФ и Казахстана
Флаги РФ и Казахстана.
Источник изображения: яндекс.картинки

Документ был подписан в Нур-Султане в октябре 2020 года

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве. Текст размещен в думской электронной базе.

Обновленный договор о военном сотрудничестве двух стран был подписан в Нур-Султане в октябре 2020 года в ходе встречи министров обороны России и Казахстана Сергея Шойгу и Нурлана Ермекбаева.

В соответствии с положениями договора военное сотрудничество будет осуществляться по широкому спектру вопросов, включая военное образование и подготовку кадров, поставку вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск. Сотрудничество также будет вестись в таких сферах, как миротворческая деятельность, совершенствование двусторонней нормативной правовой базы, культура, спорт.

Стороны условились проводить штабные переговоры и консультации по вопросам региональной безопасности и совместного применения войск, конференции, семинары, симпозиумы. Предусмотрены заходы военных кораблей, совместная боевая подготовка. В тексте подчеркивается, что договор не направлен против каких-либо других государств.

"В целях реализации настоящего договора уполномоченными органами сторон разрабатывается программа стратегического партнерства в военной области на трехлетний период, которая включает цели и задачи, решаемые в ходе военного сотрудничества, направления военного сотрудничества, форму их реализации и сроки выполнения", - говорится в документе. План военного сотрудничества будет утверждаться ежегодно. Расходы, возникающие в рамках выполнения договора, обе страны будут нести самостоятельно.

"Стороны сотрудничают в области военной разведки. Каждая из сторон обязуется не проводить разведывательную деятельность, направленную против другой стороны", - подчеркивается в договоре. Россия и Казахстан также обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в рамках взаимодействия, третьим сторонам, она также не может быть использована в ущерб участникам договора.

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Страны
Казахстан
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Военные учения
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