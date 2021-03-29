США раскрыли «огромную проблему» F-35

Программа истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американской компании Lockheed Martin представляет собой «фиаско» и сталкивается с «огромной проблемой», пишет журнал Popular Mechanics, ссылаясь на заявление члена Палаты представителей США Джона Гараменди.

«Мы покупаем больше самолетов, [но] не можем обслуживать старые, поэтому чем больше мы покупаем, тем хуже общая производительность. Это должно прекратиться», — сказал демократ.

Издание раскрывает, что, вероятнее всего, политик имел ввиду высокую стоимость летного часа самолета, в настоящее время составляющую 35 тысяч долларов против 27 тысяч для истребителей четвертого поколения.

Другое предположение журнала — демократ, возможно, говорил о целесообразности закупки истребителей четвертого поколения вместо модернизации старых F-35 Lightning II. В настоящее время стоимость обновления таких истребителей пятого поколения, приобретенных за 40 миллиардов долларов, составляет более 12 миллиардов.

В марте генерал Ричард Даннат, в 2006-2009 годах возглавлявший Генштаб Вооруженных сил (ВС) Великобритании, заявил, что истребитель F-35B Lightning II разоряет министерство обороны страны.

В январе Кристофер Миллер, занимающий должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II «куском дерьма».

Иван Потапов