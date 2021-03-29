В РФ создадут рабочую группу, которая займется прогнозами ЧС, возможных при пусках ракет

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома "Байконур".

Речь идет о возможных нештатных запусках с космодромов Байконур и Восточный

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Роскосмос и Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России инициировали создание Межведомственной рабочей группы для решения вопросов при прогнозировании чрезвычайных ситуаций из-за возможных нештатных запусков с космодромов Байконур и Восточный.

"Создание межведомственной рабочей группы на базе института позволит выстроить эффективное и отлаженное взаимодействие между организациями и федеральными органами исполнительной власти, ответственными за обеспечение безопасности при запусках космических аппаратов", - говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

Также в рабочей группе будет задействован Национальный центр управления в кризисных ситуациях (он занимается в том числе решением задач экстренного реагирования на ЧС, связанных с нештатными ситуациями при запусках космических объектов).

Список участников рабочей группы будет определяться после подписания соглашений о сотрудничестве.