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Названа предварительная причина инцидента с Ту-22М3 под Калугой

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Источник изображения: Фото: Александр Тарасенков / РИА Новости

Предварительной причиной инцидента с дальним бомбардировщиком Ту-22М3 на аэродроме Шайковка под Калугой, в результате которого погибли трое военнослужащих, названа техническая неисправность в системе управления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что в упомянутом самолете используется рычаг пакетного переключателя систем — то есть у летчика есть возможность включить все системы по отдельности или все вместе, задействовав данный рычаг. Согласно предварительным данным расследования, происшествие связано именно с этим механизмом. Предполагается, что он оказался подключен к системе катапультирования, поскольку процесс запустился именно после переключения рычага. Отмечается, что кресла военнослужащих очень быстро взлетели вверх, и отменить катапультирование не представлялось возможным.

Специалисты считают, что командир выжил лишь благодаря тому, что его система экстренной эвакуации запускается отдельно. При катапультировании коллег его обожгло газом от двигателей их кресел. В настоящий момент эксперты устанавливают причину неправильной работы механизма. Известно, что перед происшествием специалисты исследовали самолет и провели ряд ремонтных работ.

Об инциденте с Ту-22М3 на аэродроме Шайковка стало известно во вторник, 23 марта. Изначально сообщалось, что самолет разбился или совершил аварийную посадку. Позже появились данные о том, что ЧП произошло на земле — у бомбардировщика нештатно сработали катапульты. Погибли трое военнослужащих. Один летчик выжил: он успел пристегнуться, в то время как остальные еще закреплялись в кабине. Жертв и пострадавших среди местных жителей нет.

Позже курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов пообещал, что власти России проведут разбирательство в связи с инцидентом с дальним бомбардировщиком.

Ту-22М3 — модификация советского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М. Самолет предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Он был принят на вооружение в 1989 году и стал самым массовым бомбардировщиком дальней авиации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в операциях в Сирии.


София Алабина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-22М
Персоны
Борисов Юрий
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